昨日（1日）反修例示威中被警員開實彈槍射中左胸的18歲青年，是荃灣公立何傳耀紀念中學的學生。聲援中槍的青年，今早有逾300人抵荃灣公立何傳耀紀念中學參加聲援行動，大部分人身穿黑衣，亦有校服生到場支持行動；該校校長謝潤明指，目前會先梳理學生情緒，已即時啟動「危機處理小組」。

昨日在網上發起今晨7時半在該校靜坐，聲援中槍的青年。一早可見校外已開始有零星的戴口罩穿黑衣人士坐於校外，有人將《願榮光歸香港》的歌詞放在身邊。接近7時半，校外聚集人數漸多，更有穿校服、戴口罩的學生向在場人士派發傳單。

有逾300人抵荃灣公立何傳耀紀念中學參加聲援行動，大部分人身穿黑衣，亦有校服生到場支持行動，有人戴上頭盔、豬嘴以示不滿。有參與的舊生戴上「V煞」面具並表示，為受害師弟感到心痛，怒斥社會種種的不公義。

荃灣公立何傳耀紀念中學校長謝潤明指，目前會先梳理學生情緒，已即時啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、校內老師及社工輔導情緒困擾的學生，有關學生傷勢或是否譴責警方使用過分武力，謝則指需要再了解，校方稱希望學生在參與公眾活動時注意安全，遠離危險。他解釋，他與學校副校長等一行10人昨已到醫院探訪危殆學生，惟手術進行中未能親訪，稱已梳理家長情緒。其後，校長安排舊生進入校內對話。

另外，荃灣區中學罷課聯盟到場宣讀罷課宣言。發言人小玉指，中槍學生曾志健是聯盟主要成員，過往曾組織9月20日荃灣區中學生人鏈及9月29日荃灣區中學生集會，現在卻陷入危殆，需依靠人工肺維持生命，聯盟強烈譴責何中未有表態，以及為警方的暴行感到憤怒。

香港教育工作者聯會表示，對有學生受槍傷感到痛心，並致以深切慰問，祝願他早日康復。教聯會又對有團體背後煽動學生參與暴力行為，予以最嚴厲譴責，並呼籲學生遠離暴力現場，切勿參與違法行為。

(中時 )