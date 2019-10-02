南方澳大橋昨天崩塌，香港反送中事件發生港警槍傷少年，前國民黨主席朱立倫上午在臉書發文，表示「昨天是讓人傷心的一天」，認為斷橋事件，台灣欠死傷的外籍漁工家人一個交代，未來應規劃成立專責水下救難單位，並指港警槍傷少年是政治失能，凸顯「一國兩制」在台灣毫無市場。

朱立倫說，南方澳大橋的崩塌，同時壓沉橋下三艘漁船，連同船上的漁工沒入海底。昨晚十一點多到今天上午，在警消陸續找到四名來自印尼與菲律賓的漁工遺體，還有兩人仍未尋獲。他們離鄉背井來台灣工作，卻換來如此下場——還是死於台灣公共工程的崩塌；我們實在欠他們家人一個交代。

他說，南方澳大橋才啟用二十一年，昨天的崩塌，無論如何絕不只是意外。懸吊鋼索崩斷，有無橋樑使用與維護保養的問題？而從橋面斷索坍塌，會瞬間導致整個鋼構也崩落，其橋樑結構設計或許也應檢討。

朱立倫說，這次搶救，也再度凸顯台灣水下救難裝備能量不足。台灣四面環海，必須補足此一缺口；未來消防署、海巡署與海軍等單位，應共同規劃成立專責水下救難單位。

朱立倫也說，同樣在昨天，香港少年遭警方近距離槍擊重傷，同樣讓人悲傷震撼。後來警方記者會上確認，昨天一天港警在面對抗爭時，共開了六槍！

他說，警察，原應是人民安全的保障；任何一個政府，都不該讓警民間陷入這種長期對峙、互相傷害。信任建立困難，摧毀很快；經此衝突，不知香港民眾還要多少年，才可能重拾過往對警隊的信任？

朱立倫說，警民衝突的根本，是政治失能。香港局勢惡化至今，肇因於港府在現行體制下，須處處顧及中央立場，無法一心以民眾為念；其所凸顯的，則是港人與北京政府間，在核心政治理念的看法分岐。這正是為什麼「一國兩制」在台灣毫無市場。

他說，我們支持香港的民主自由，也期望北京與港府能更正面面對港人訴求，讓香港早日回復平靜繁榮。

(中時 )