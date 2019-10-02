◎遭爆黑道介入爭權 長榮3點回應

《鏡週刊 》報導長榮集團爭權染黑，長榮高層遭槍擊、恐嚇，張榮發三子張國政親家被拘提等事件，長榮集團稍早發出三點聲明，首先，本案件已經進入司法程序，靜待司法機關的審理結果；其次、長榮集團各公司已經全面走向專業經理人管理，對於公司營運不造成影響；第三、長榮集團譴責暴力行為，破壞長榮集團形象。

◎大橋塌陷 柯：沒徹底遵守SOP

針對宜蘭南方澳跨港大橋斷橋意外，亞新公司在北市承包公共工程是否也有問題？對此，台北市長柯文哲上午指出，「出問題不一定是蓋的問題」，工程界比醫學歷史還悠久，有固定的SOP，意外原因通常是沒有確實遵守SOP。

◎富少炸隧道 檢批：道路當遊樂場

富少游瀚甯去年7月開車藍寶堅尼超跑「炸隧道」，在自強隧道內衝撞工程車，造成張姓工人、副駕駛座劉姓女友死亡，以及一旁3人受傷，士林地院日前開庭，檢方變更起訴法條，改以7年以上的公共危險罪控告富少，並拿南京東路競速作為比較，游今當庭否認競速，辯只是想測試車子性能，希望能法院給予緩刑，他願意到小學擔任交通導護志工，檢察官痛批將道路當成「私人遊樂場」，法官諭知，10月23日宣判。

◎勇警薛定岳案 嫌輕罪起訴

要輕判？汐止警察局汐止派出所31歲警員薛定岳8月28日追捕逃避攔檢的王姓男子，後因擦撞機車失控，高速衝撞分隔島，不幸殉職。但警方認定王男雖吸毒，但可通過直線測試因此未達危險駕駛，依妨害公眾往來安全致死罪起訴，而非妨害公務致死。

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(中時電子報)