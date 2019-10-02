一名網友回澎湖阿嬤家待幾天，一瞧阿嬤端給他吃的第一頓「早餐」，光是看就飽了，竟是滿滿一整盤豐盛無比的螃蟹！（摘自爆廢公社二社）

我們都知道，有一種餓，叫做「阿嬤覺得你很餓」！很多人都有回到阿嬤家被餵食的經驗，就算早已吃飽，阿嬤還是能端出源源不絕的食物，希望自己乖孫絕對不要餓著！當場景轉到了澎湖，一名網友回澎湖阿嬤家待幾天，一瞧阿嬤端給他吃的第一頓「早餐」，光看就想起了自己痛風的樣子，竟是滿滿一整盤豐盛無比的螃蟹！

一名網友在臉書《爆廢公社二社》PO文表示，「我阿嬤說⋯⋯乖孫早餐來了～」照片是驚人整盤的煮熟螃蟹，曬給網友看什麼叫做澎湖人的早餐，份量十足又震撼的畫面，引起激烈討論。看到海鮮如免錢的擺盤，網友們直呼「缺孫子嗎」、「馬上訂機票過去」。

此圖也引起不少澎湖當地網友心有同感，甚至是曬出他們在澎湖日常「平凡無奇的一餐」，只見各種生猛海鮮，而他們一口司空見慣的口氣，表示「對澎湖人來說，餐餐海鮮都是再正常不過的事」、「澎湖人路過，點心隨便吃吃」，他們口中的隨便吃吃，都是份量豪邁又肥美的螃蟹海鮮。

看傻眼的網友只能默默的回覆說「難怪澎湖朋友都說，小時候家很窮沒錢吃飯，都吃海膽跟龍蝦果」。果然澎湖人都吃這麼澎湃！

「澎湖人路過，點心隨便吃吃」，他們口中的隨便吃吃，都是份量豪邁又肥美的螃蟹海鮮。（摘自爆廢公社二社）

澎湖網友表示，這份量只是平常的點心。（摘自爆廢公社二社）

(中時電子報)