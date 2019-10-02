圖為前新北市長朱立倫(左)、桃園市長鄭文燦(右)。(合成圖/中時資料照)

2020大選進入倒數，去年九合一慘敗的民進黨逐漸從谷底爬升，總統蔡英文支持度回溫，連任選情被看好，然而，國民黨總統參選人韓國瑜是否能重演去年逆轉奇蹟，外界高度關注。前民進黨立委沈富雄表示，2015年到2024年，10年間走完一個cycle，民粹興起、衝頂，由盛轉衰，終歸平淡。他認為，民粹路已盡，兩黨將回歸正軌，2024年最有可能是「朱鄭之爭」。

沈富雄在臉書撰寫「民粹落盡，復歸正軌」一文。他指出，2015年到2024年，10年間走完一個cycle，民粹興起、衝頂，由盛轉衰，終歸平淡，這期間的中心人物是柯文哲，他藉網路之器、青年之力，綠營在北市無人能贏之隙，乘勢崛起，雖無赫赫之功，但憑口舌之便，也能兩任做完做滿，且在後半段自知能量不足、力有未逮，棄大位之征逐，轉而建構關鍵第三黨。他說國人目前對藍綠兩黨頗不滿，所以民眾黨可取得十席左右，兩屆八年而後泡沫，柯市長卸任後，尚可以主席之尊，政黨補助費之挹注，好好玩個八年，老運差強人意。

沈富雄也認為，民粹路已盡，兩黨將回歸正軌，2024年最有可能是「朱鄭之爭」。沈預言，若蔡英文順利連任，接班人已呼之欲出，四位大阿哥的排序經過此番折騰，恐己有所變動，賴清德傷林佳龍滯，陳其邁回師高雄，鄭文燦最居優勢。國民黨大敗後，元氣尚存，國會席次雖未過半，但尚有可為，朱如能在黨務、兩岸、財經三領域上好好用力，則黨內無人堪為敵手。

(中時電子報)