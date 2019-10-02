台中製造、金馬保證！第56屆金馬獎入圍名單1日公布，台中市政府新聞局補助拍攝的《返校》、《灼人秘密》、《大餓》、《陪你很久很久》等國片，入圍今年金馬獎最佳劇情長片、最佳導演等多項大獎。新聞局對此與有榮焉，預祝各團隊順利奪獎，市府將持續打造友善拍片環境，讓補助的電影成為金馬常勝軍。

第56屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日在國父紀念館舉行，昨日公布入圍名單，市府補助拍攝的多部熱門國片皆順利入圍，包括今年票房冠軍《返校》入圍最佳劇情長片等12個獎項、《灼人秘密》入圍最佳導演等8個獎項、《大餓》入圍最佳新演員，以及《陪你很久很久》入圍最佳改編劇本。

新聞局指出，台中持續以「發展影視產業重鎮」為政策目標，每年編列預算補助影視業者到台中拍片，並與台中市影視發展基金會合作，積極提供協拍及行政協助。這次補助的多部國片不僅上映後票房亮眼、口碑延燒，更順利入圍金馬獎多項大獎。市府對此引以為榮，鼓勵影迷多支持國片，讓世界看到台中、看到台灣。

新聞局強調，市府編列經費興建，由中影八德公司營運的「中台灣影視基地」即將正式營運，擁有李安導演拍攝《少年PI的奇幻漂流》所使用的造浪池、深水池和全台最大攝影棚等設施，歡迎更多國際影視劇組到台中拍片。

(中時 )