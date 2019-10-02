德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天表示，貿易緊張影響全球經濟，歐洲並非全無責難之處，她提到美中貿易戰之外，英國脫歐歹戲拖棚是另一個不確定性因素。

路透社報導，梅克爾今天與多邊財政組織首長開會，對於全球經濟走緩，她拒絕把責任全部推給美國總統川普的強硬對中貿易立場。

梅克爾說：「我們沒什麼好自鳴得意的…我們為了英國循序脫歐已經協商了3年之久，這為我們帶來極大不確定性，只要一想到10月31日英國就要脫離歐盟，而大家仍不知道供應鍊會變成什麼樣。」

英國國會3度否決前英相梅伊（Theresa May）與歐盟的協議案，現任首相強生（Boris Johnson）研擬的新脫歐協議也毫無進展，讓歐洲各國官員憂心忡忡。

英國若在無協議下脫歐，將衝擊邊界法規與關稅，並中斷半個世紀來緊緊相連的工業供應鏈。

梅克爾補充說：「由於英國並非歐洲小國，而是全球舉足輕重的經濟體，這造就了一個重大不確性。」

倘若貿易爭端陰影持續籠罩，多邊財政組織的高層官員都為全球經濟描繪一幅晦暗前景，在一些人心中，最重要的莫過是衰退風險。

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁李普頓（David Lipton）說：「除非能化解貿易緊張，否則主流總體經濟工具很難應付相關衝擊。」

(中央社)