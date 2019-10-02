大陸科技巨頭華為副董事長孟晚舟要求終止引渡到美國，聆訊在加拿大卑詩省最高法院周二（1日）進入第5天，雙方繼續就加國當局的拘捕行動有否侵犯孟晚舟的權利爭辯。孟晚舟在離家前去法庭時向媒體提到祝賀中共70年國慶：「無論我們在哪裡，我們的心永遠同我們的祖國在一起」。她步入法院時神情自若，其丈夫劉曉棕亦到場旁聽，以示支持。

此案周二繼續在溫市中心卑詩最高法院進行聆訊，孟晚舟當日早上身穿一套紅色套裝裙現身，離開寓所後曾向現場中文媒體提到，當日正是中國國慶70周年，祝願祖國繁榮昌盛。中國駐溫哥華副總領事王承軍等領事繼續前來旁聽。

對於孟晚舟律師提到加拿大邊境服務局（CBSA）在此案中沒有拘捕權，以及與美國合作的做法不當，控方反駁指有關行為合法，並引用150個案例證明加拿大與外國合作屬正常。控方亦提到CBSA可從進入加拿大的人獲取得電話、取得密碼、搜索電話，理由是他們有權檢查過境貨物，而手機亦屬貨物。

檢察官下午開庭時，在庭上讀出CBSA行動手則，指對國際旅客有權帶到第二檢查點展開檢查。惟辯方指孟晚舟因未被告知有關拘捕令和指控，也未能及時聯絡律師，故她的憲法權利已被侵犯。

(中時 )