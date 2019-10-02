宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午崩塌，如今傳出「鋼索鏽蝕」是關鍵，但港務公司卻予以否認。交通部政務次長黃玉霖對此僅表示，調查小組一定會去檢視所有港務公司接手後的檢修紀錄，會用最快速度完整地整理報告；交通部長林佳龍則說，已要求對外公布檢測報告，並會將資訊提供給司法機關，若有涉及疏失，一定究責。

健行科技大學曾於2016年協助宜蘭縣府執行橋樑檢測報告，據了解，內容有建議進行鋼筋除鏽及混泥土修復，但針對鋼索鏽蝕部分，報告中並未提及。對此，宜蘭縣府與港務公司卻互踢皮球，港務公司甚至否認鋼索鏽蝕，引發外界質疑。

林佳龍說，在他要求下，檢測報告已對外公布，針對檢測單位有沒落實並指出問題，以及修復單位有沒依照規定辦理？這些資訊都正在調查中，若有涉及疏失，經查明後，一定會究責，給社會說明，交通部也成立專家小組進行調查，運安會也有參與，會密切配合檢察官，將資訊提供給司法機關調查、究責。

黃玉霖則說，調查小組一定會去檢視所有港務公司接手後檢修紀錄，整理後做完整報告，會用最快速度整理。

至於有傳出大橋是否3年都沒有檢測？黃玉霖說，橋樑檢測跟維修是2項工作，「檢」是檢查，「修」是發現有問題去修，檢查完會排成修護，不應把檢、修混為一談，且每年都有固定做檢修考核評比，後續會公布，港務公司接手橋梁後的每年的檢修進度。

(中時 )