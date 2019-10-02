駐台北印尼經濟貿易代表處人員協助布迪與家鄉妻子視訊。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

神經外科柯宗伯醫師筆指處為布迪腦出血部位（王文吉攝）

國際轉送團隊王惠貞護理師照護布迪搭乘救護車離開童醫院至機場。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

布迪由童綜合醫院救護車與國際轉送團隊王惠貞護理師陪同下抵達桃園機場。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

布迪在童綜合醫院救護技術員與王惠貞護理師護送下抵達機場。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

印尼籍38歲男子布迪（BUDI）日前上午因頭部外傷重度昏迷，被人載到童綜合醫院急診室丟包，當時身上沒有任何證件。醫護人員全力搶救布迪，順利在1個多月後移往慢性病房，並輾轉與身在印尼的妻子視訊聯繫，最後透過立法院副院長蔡其昌協調，今日上午由童綜合國際醫療團隊將布迪轉送回印尼，與家人團聚。

布迪7月28日上午因頭部外傷昏迷，被人載送到童綜合醫院急診室，當時他身上沒有任何身分證件，載送者也以停車為由消失無蹤。因布迪重度昏迷，童綜合醫護人員立即給予頭部傷口緊急止血縫合，隨後安排頭部電腦斷層檢查，確認為嚴重的顱骨骨折和顱內出血，並立即進行開顱手術和加護病房治療。

童綜合醫院神經外科醫師柯宗伯負責診斷、安排緊急手術和術後照顧，他表示，布迪送來急診室的時候已是重度昏迷，昏迷指數7分，兩側曈孔對光無反射，血壓升高，心跳變慢，臨床上呈現腦壓升高的情況。

經由急診醫師緊急安排腦部電腦斷層，呈現出左側腦出血合併中線偏移，為了搶救命的黃金時間，即便是找不到家屬，醫療團隊還是立即安排緊急開腦手術移除血塊、解除腦神經的壓迫。

布迪沒有人可以協助簽具手術同意書和安排後續在醫院的照顧事宜，童綜合醫院仍然給予最適當的治療。布迪住院1個多月後，於9月10日移往慢性病房，並移除氣管內管，可以自主呼吸，也可以張開眼睛，在翻譯協助詢問下，眼眶含淚地點頭表達想回家的念頭。

童綜合醫院在8月12日在警方協助下，確認布迪的身分為「行蹤不明的印尼籍移工」，駐台北印尼經貿代表處人員8月22日至醫院探視。另外，童綜合醫院在布迪病情穩定後，於9月12日發函至印尼代表處、內政部移民署與外交部，希望可以協助處理積欠約70多萬元的醫療費用，並讓病情已經穩定的布迪轉送返回家鄉。

印尼方面代表9月20日再次探視布迪，並透過視訊讓布迪與在印尼的家人聯繫，身在印尼的妻子難過地呼喊著布迪，布迪雖無法言語，但雙方難過激動的互動，讓一旁的人員都為之鼻酸。

立法院副院長蔡其昌得知布迪困境，出面協調轉送返鄉事宜，由童綜合醫院國際醫療轉送團隊10月2日協助轉送回印尼故鄉，護理師王惠貞一路細心照護，預定於印尼時間下午1點10分送抵雅加達機場，與家人再團聚。

童綜合醫院吳肇鑫副院長表示，9月是印尼的伊斯蘭新年，是歡樂與團聚的幸福月份，本院感受到布迪想回鄉與家人團聚的渴望，就像受傷的鮭魚也要奮力游回故鄉 ，因此大家都衷心的期盼與努力，布迪才可以在童綜合醫院與各界的合作下，平安返鄉過節。

(中時 )