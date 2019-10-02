印尼籍38歲男子布迪（BUDI）日前上午因頭部外傷重度昏迷，被人載到童綜合醫院急診室丟包，當時身上沒有任何證件。醫護人員全力搶救布迪，順利在1個多月後移往慢性病房，並輾轉與身在印尼的妻子視訊聯繫，最後透過立法院副院長蔡其昌協調，今日上午由童綜合國際醫療團隊將布迪轉送回印尼，與家人團聚。
布迪7月28日上午因頭部外傷昏迷，被人載送到童綜合醫院急診室，當時他身上沒有任何身分證件，載送者也以停車為由消失無蹤。因布迪重度昏迷，童綜合醫護人員立即給予頭部傷口緊急止血縫合，隨後安排頭部電腦斷層檢查，確認為嚴重的顱骨骨折和顱內出血，並立即進行開顱手術和加護病房治療。
童綜合醫院神經外科醫師柯宗伯負責診斷、安排緊急手術和術後照顧，他表示，布迪送來急診室的時候已是重度昏迷，昏迷指數7分，兩側曈孔對光無反射，血壓升高，心跳變慢，臨床上呈現腦壓升高的情況。
經由急診醫師緊急安排腦部電腦斷層，呈現出左側腦出血合併中線偏移，為了搶救命的黃金時間，即便是找不到家屬，醫療團隊還是立即安排緊急開腦手術移除血塊、解除腦神經的壓迫。
布迪沒有人可以協助簽具手術同意書和安排後續在醫院的照顧事宜，童綜合醫院仍然給予最適當的治療。布迪住院1個多月後，於9月10日移往慢性病房，並移除氣管內管，可以自主呼吸，也可以張開眼睛，在翻譯協助詢問下，眼眶含淚地點頭表達想回家的念頭。
童綜合醫院在8月12日在警方協助下，確認布迪的身分為「行蹤不明的印尼籍移工」，駐台北印尼經貿代表處人員8月22日至醫院探視。另外，童綜合醫院在布迪病情穩定後，於9月12日發函至印尼代表處、內政部移民署與外交部，希望可以協助處理積欠約70多萬元的醫療費用，並讓病情已經穩定的布迪轉送返回家鄉。
印尼方面代表9月20日再次探視布迪，並透過視訊讓布迪與在印尼的家人聯繫，身在印尼的妻子難過地呼喊著布迪，布迪雖無法言語，但雙方難過激動的互動，讓一旁的人員都為之鼻酸。
立法院副院長蔡其昌得知布迪困境，出面協調轉送返鄉事宜，由童綜合醫院國際醫療轉送團隊10月2日協助轉送回印尼故鄉，護理師王惠貞一路細心照護，預定於印尼時間下午1點10分送抵雅加達機場，與家人再團聚。
童綜合醫院吳肇鑫副院長表示，9月是印尼的伊斯蘭新年，是歡樂與團聚的幸福月份，本院感受到布迪想回鄉與家人團聚的渴望，就像受傷的鮭魚也要奮力游回故鄉 ，因此大家都衷心的期盼與努力，布迪才可以在童綜合醫院與各界的合作下，平安返鄉過節。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。