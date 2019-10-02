國人乾眼症好發於50至59族，最新資料發現國內青少年族群的乾眼症比例在過往已有倍增的趨勢，主要是目前青少年沉迷於3C影音，過度用眼促使青少年罹患乾眼症的比例快速上升，造成國人乾眼症有「M型化」現象。

長庚眼科主治醫師孫啟欽的「全台護眼趨勢調查」發現，國人每天使用電腦、手機等3C時間為10.7小時，首度打破10小時，超越去年的9.9小時，創下新高紀錄，主要是國人觀看影音的時間變久了， 因為6成民眾有緊盯智慧手機的習慣，其中30歲以下有1／3年輕人每天逾3小時。

國人用眼過度使得乾眼症有M型化的趨勢，孫啟欽表示，10至19歲與60歲以上民眾乾眼症的比例提升，去年調查10至19歲的乾眼症比例3.8％今年已經升至12.1％，20至59歲從8.9％升至9％、60歲以上11.1％升為13.8％，10至19歲增幅最嚴重。

這項調查看到台灣出現兩端年齡層陷入長時間觀看影音的用眼危機，有趣的是老年族群觀看影音時間大幅成長，從去年的70.8％增至82.7％，孫啟欽說，主因老年人退休空閒在家沒事幹！因而形成傷眼的大問題。

乾眼症將會造成眼睛發炎、不舒服與視力模糊，台灣白內障及屈光手術醫學會理事長張朝凱指出，眼睛發炎會紅、會酸，免疫力下降，此時什麼疾病都會發生，包括慢性結膜炎、青光眼等。

醫師一直呼籲民眾保護眼睛的重要性，據調查數字，偏偏7成民眾未定期檢查眼睛，孫啟欽表示，今年的護眼口訣是「看懂321」，就是用眼30分鐘休息10分鐘、每周至少2次戶外活動與每年眼睛檢查至少1次。

(中時 )