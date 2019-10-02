澎湖》2019年10月2日 澎湖 ▲澎湖藍營歐中慨選舉看板，搶搭韓國瑜旋風爭取認同。（陳可文攝）

澎湖縣立委選局一度撲朔迷離，隨著地方大老無黨團結聯盟主席林炳坤宣布退出選戰，澎湖立委選情終於塵埃落定單純化，回歸藍綠對決的局面，國民黨歐中慨、民進黨楊曜捉對廝殺。

澎湖鄉親尊稱「澎湖王」的政壇大老林炳坤，曾連任5屆澎湖縣籍立委，多年來始終牽動著地方大小選舉，2012年意外敗給澎湖綠營尖兵楊曜、2016年轉戰無盟不分區第1名又失利，今年又揚言欲捲土重來。

詎料，近期驚爆林炳坤破產消息，地方譁然聲勢驟然跌落谷底，林無奈倖然退出選局。

澎湖立委選情趨於單純化，國民黨提名現任縣議員歐中慨挑戰力拚3連霸的民進黨現任立委楊曜，無獨有偶兩人同是西嶼鄉親，這是地方選舉首見，也被戲稱「同室操戈」。

除了地方勢力藍、綠約6：4比例分配的基本盤，楊曜更擁有現任優勢及綠營執政黨的奧援，中央應允力挺經費100億元整建澎湖中正橋、永安橋、跨海大橋重大建設，這是選戰楊曜的最大政見。

地方政壇資歷遠勝對手的歐中慨，仍然堅持一步一腳印勤走基層，主打最擅長的醫療救助牌，尤其同時坐擁藍營同志澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲土地公、土地婆左右戍守，實力不如小覷。

礙於年改風暴使然，這仍將是這次選戰的最大話題，澎湖的中間選民以軍公教人員占最大宗，綠營楊曜恐擺脫不了風暴蔓燒的宿命，相對也是藍營歐中慨力挽狂瀾的殺手鐧，最終勝負誰贏誰敗，仍是未定之數。

(中時 )