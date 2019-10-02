正值大陸建政七十周年，香港1日亦舉行大規模反送中示威活動，其中發生民眾遭港警實彈擊中胸部，引發全球譁然；而香港連續數月抗議示威，也間接影響台灣對一國兩制的觀感。對此，美國知名中國大陸研究學者葛來儀表示，台灣接受一國兩制的可能性越來越低，但承認此事等同是北京承認政策失敗。

據《中央社》報導，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，大陸國家主席習近平今年一月的對台談話提出探索一國兩制台灣方案，雖然香港從來就沒有打算成為台灣的完美範本，但不論何種版本的「一國兩制」方案，在台灣被接受的可能性越來越低，然而要承認這項事實將是承認北京政策失敗。

台灣各界對香港局勢高度關注，香港政府對民眾動武勢必也將對台灣明年總統大選帶來影響。報導指出，葛來儀表示，香港危機毫無疑問地將助長台選民對現任總統蔡英文的支持，因為知道蔡總統不會出賣台灣利益。

美國國會對香港局勢一直高度關注，1日的開槍事件也引來美國國會議員譴責。美國聯邦眾議院外交委員會在官方推特上引述主席恩格爾（Eliot Engel）的話指出，他對香港示威者遭受實彈攻擊表示擔憂。香港政府、警察有義務維持法治，這些侵害人權者應當為其行為負責。

眾議院外委會共和黨團也推文指出，當習近平在天安門廣場（大屠殺30年後）（指1989年天安門事件）大閱兵時，香港一名12年級學生胸部中彈。兩者都嚴肅提醒著中共將如何實現全面控制。

(中時電子報)