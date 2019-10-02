針對宜蘭南方澳跨海大橋1日發生倒塌事件，台中市建設局2日表示，因南方澳跨海大橋為鋼索結構，市府已啟動全市橋梁自主檢查維護作業，預計2日可完成市內相同形式的15座橋梁安全檢測，並加強檢視臨海區域易受天候影響的橋梁。

目前市府在烏日溪尾大橋建置安全監測資訊系統，緊接也會在主要幹道及車流量較大的橋梁評估裝設；另在天災發生區域會啟動特別檢查，為市民通行安全把關。

台中市建設局指出，目前台中市與南方澳跨海大橋相同形式的橋梁有15座，包括東區東門橋、東昇橋、西屯區虹揚橋、福安橋、北屯區新桃花源橋（1號橋）、藍天白雲橋（4號橋）、霧峰區中正橋、北峰橋、石岡區梅子鐵橋、東勢區勢林街自行車跨越橋、烏日區烏日大橋、溪尾大橋、和平區松鶴橋、裡冷橋、雪山坑橋，2日啟動橋梁基本安全檢測，預計當日可全數完成檢測作業。

建設局說，市府多管齊下維護橋梁安全，針對混凝土橋梁，檢測時如發現混凝土裂縫或剝落情形，將辦理補強，如鋼筋裸露生鏽，將予以除鏽，並修補混凝土。

針對鋼構橋梁，除檢測結果安全外，也會特別注意整體面層的鏽蝕，及橋梁結構是否受損，必要時會進行除鏽上漆，並更換安全結構附件，維護橋梁安全。

台中市建設局長陳大田說，台中市管轄橋梁有2,048座（含人行天橋119座），居全國之冠，市府每年編列橋梁檢測及維修經費，辦理橋梁檢測、維修及補強，以每2年檢測1次全市橋梁結構安全為原則，委託廠商辦理橋梁安全檢測；今年截至目前已完成972座橋梁檢測，其餘橋梁將盡速完成檢測作業。

陳大田也強調，市府透過每年進行例行性橋梁檢測及維護作業，並在重大事故或颱風、地震發生後，針對全市交通流量大的重點橋梁進行檢測，目前台中市已沒有結構不安的橋梁，也就是「沒有危橋」！

(工商 )