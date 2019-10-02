張鈞甯與邱澤上週才被爆秘戀，今《鏡周刊》再報導她曾曖昧帝寶男，寫卡片讓讓有女友的內衣廠商高層暈船，誤以為追求有望，砸重金7百萬請她代言，最後卻遭打槍。張鈞甯稍早發出聲明反擊，強調是「非事實報導」，將保留法律追訴權。據悉她與邱澤下周在台灣都分別有公開活動。

張鈞甯工作室公開聲明指出：「張鈞甯女士一直以來專注於表演及慈善事業，卻因今日某週刊所刊發之張鈞甯女士非事實報導而傷及名譽，本工作室對此深表遺憾。希望媒體和網友停止擴散相關不實新聞，消除影響，工作室對此將保留法律追訴權。」而從周刊曝光的手寫卡片內容，其實可見張鈞甯只是如朋友般溫暖有禮祝福對方「事業、愛情得意」、「最重要的是身體健康」，並未有任何曖昧語句。

張鈞甯與邱澤上週被爆秘戀，邱澤大方認愛坦承「努力追求中」，隔天公開活動上被逼問戀情時直言兩人沒先討論過，自己的回應是用「直覺」。但當時人在巴黎的張鈞甯給出的回應「感謝抬愛，近期鈞甯的傳聞比較多，給大家造成了一定的困擾，十分抱歉」，曖昧不清的語句被解讀認愛不同調，甚至有不少人認為是「打臉」、「打槍」邱澤，她也再度被指是慣性撇戀。

(中時 )