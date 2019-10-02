宜蘭南方澳大橋昨日上午無預警崩斷，歷年檢測紀錄成為外界關注焦點，交通部今日公開2016年的報告，證實改善建議中沒有鋼索，但橋梁專家指出，政府對於橋樑檢測表只針對鋼筋混泥土橋，對於特殊的纜索橋、斜張橋、預力橋等需要用到鋼索的橋，由於沒有適當表格，自然無法呈現鋼索問題。

交通部公布2016年宜蘭縣政府委託健行科技大學所做的南方澳大橋檢測報告，檢測項目包括主構件（大樑）、次要構件（橫膈樑）、拱圈、引道路堤、引道護欄、河道、橋台基礎、擋土牆、鋪面、排水設施、人行道、橋護欄、橋墩、支承、防落設施、伸縮縫等，在檢測建議部分，僅提到護欄與路燈鏽蝕，並未指出、也並未建議改善鋼索鏽蝕。

中央大學土木系教授王仲宇指出，交通部運輸研究所的全國橋梁管理系統，有訂出統一的檢測表格，所有人用的都一樣，但是這種表格只針對鋼筋混泥土橋，對於需要用到鋼索的纜索橋、斜張橋、預力橋等，沒有適當的表格，較難呈現完整的檢測，呼籲政府讓制度更加完備。

王仲宇表示，鋼纜應用在橋的設計上，可以上橋的跨度更大，然而去年8月，義大利熱那亞的莫蘭迪大橋崩塌，原因是懸吊橋墩的鋼條受腐蝕，國際已開始探討，對於鋼索的檢測技術還不成熟，這種應用真的是好方式嗎？相關討論都值得國內關注。

王仲宇也說，自己也曾參與過多次橋樑檢測，有的鏽蝕可能在1年前都看不出來，更何況是容易生鏽的海邊。他認為，就算2016年有鏽蝕，但可能因為太過微小，檢測員看不出來。

王透露，國內的橋梁檢查競爭很激烈，單價不是很好，接下一個案子數百萬，但可能要檢查上百座橋，一個檢查員要做的事情太多，檢查得仔不仔細很難說，如果想提升橋樑檢測品質，政府還有很多細節要去調整。

(中時 )