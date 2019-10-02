長照基金恐破產？衛福部澄清 12:552019/10/02 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委王育敏2日在立法院社會福利及衛生環境委員會上質詢表示，根據立法院 預算中心推估與衛福部預算編列情形，長照基金恐將於111年面臨破產，要求衛福部長答覆下一步該怎麼走 ，對此，衛福部長陳時中（圖）答詢表示，未來長照基金不足的部分，衛福部會以公務預算撥補支應，絕對不會讓長照財源出現問題。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委王育敏2日在立法院社會福利及衛生環境委員會上質詢表示，根據立法院 預算中心推估與衛福部預算編列情形，長照基金恐將於111年面臨破產，要求衛福部長答覆下一步該怎麼走 ，對此，衛福部長陳時中（圖）答詢表示，未來長照基金不足的部分，衛福部會以公務預算撥補支應，絕對不會讓長照財源出現問題。（劉宗龍攝） 國民黨立委王育敏2日在立法院社會福利及衛生環境委員會上質詢表示，根據立法院 預算中心推估與衛福部預算編列情形，長照基金恐將於111年面臨破產，要求衛福部長答覆下一步該怎麼走 ，對此，衛福部長陳時中（圖）答詢表示，未來長照基金不足的部分，衛福部會以公務預算撥補支應，絕對不會讓長照財源出現問題。（劉宗龍攝） 國民黨立委王育敏2日在立法院社會福利及衛生環境委員會上質詢表示，根據立法院預算中心推估與衛福部預算編列情形，長照基金恐將於111年面臨破產，要求衛福部長答覆下一步該怎麼走走，對此，衛福部長陳時中答詢表示，未來長照基金不足的部分，衛福部會以公務預算撥補支應，絕對不會讓長照財源出現問題。 (中時 ) #衛福部 #長照 也許您會感興趣 推薦閱讀 讓優秀醫療團來台不受阻 衛福部放寬短期行醫規定 13:252019/09/28 生活 旺旺文教基金會公益演唱會 向新北長照志工致敬 17:412019/09/28 生活 保險業揪跨業結盟 相中樂齡共生宅 04:092019/09/29 金融．稅務 朝伍玩玖 FARM73放輕鬆 促進銀髮族健康 04:092019/09/29 金融．稅務 嗨唱經典歌曲 向長照志工致敬 04:102019/09/29 地方新聞 聯新國際醫院雁行計畫出院準備 接軌居家照護零時差 15:262019/09/29 生活 衛福部嚴管國外醫學學歷考照 14:012019/10/01 生活 旗津醫院5周年 長照5C據點揭牌 17:352019/10/01 生活 長照基金可能破產？明年首度出現當年收支不足 11:132019/10/02 生活 長照財源不足 財長承諾：任內不加菸酒稅 12:122019/10/02 財經 生活熱門新聞 恐怖巧合！氣爆、普悠瑪、今橋塌 竟都與他有關 - 生活 南方澳大橋塌 台大教授眼尖揪：這地方壞了 - 生活 3年前檢測示警橋梁鏽蝕？港務公司回應了 - 生活 吃降血壓藥別碰香蕉！藥師曝原因 - 生活 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。