國民黨立委王育敏2日在立法院社會福利及衛生環境委員會上質詢表示，根據立法院 預算中心推估與衛福部預算編列情形，長照基金恐將於111年面臨破產，要求衛福部長答覆下一步該怎麼走 ，對此，衛福部長陳時中（圖）答詢表示，未來長照基金不足的部分，衛福部會以公務預算撥補支應，絕對不會讓長照財源出現問題。（劉宗龍攝）

國民黨立委王育敏2日在立法院社會福利及衛生環境委員會上質詢表示，根據立法院 預算中心推估與衛福部預算編列情形，長照基金恐將於111年面臨破產，要求衛福部長答覆下一步該怎麼走 ，對此，衛福部長陳時中（圖）答詢表示，未來長照基金不足的部分，衛福部會以公務預算撥補支應，絕對不會讓長照財源出現問題。（劉宗龍攝）

國民黨立委王育敏2日在立法院社會福利及衛生環境委員會上質詢表示，根據立法院預算中心推估與衛福部預算編列情形，長照基金恐將於111年面臨破產，要求衛福部長答覆下一步該怎麼走走，對此，衛福部長陳時中答詢表示，未來長照基金不足的部分，衛福部會以公務預算撥補支應，絕對不會讓長照財源出現問題。

(中時 )