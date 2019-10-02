普遍台灣人心目中的可愛動物袋鼠，在部分澳洲農民眼中已成為想要趕快除掉的害蟲，袋鼠繁衍猖獗，已危害到當地農作物，澳洲南部的維多利亞省（Victoria昨1日宣布，從今以後永久開放有照獵人合法捕殺袋鼠，目標今年底前捕殺約14,000頭袋鼠，獵捕到的袋鼠肉後續要製作成寵物食物。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、澳洲當地媒體10 daily報導，在為期5年的「袋鼠寵物食品試驗」（Kangaroo Pet Food Trial）計畫到期且成功後，維多利亞省政府昨日宣布，這項措施將成為永久政策，開放有證照的獵人在該州7個規畫好的獵捕區捕殺袋鼠，目標是今年年底前要捕殺14,090頭東部灰大袋鼠（Eastern Grey）及西部灰袋鼠（Western Grey），換句話說，從現在起平均每天要獵捕227頭。獵捕到的袋鼠遺體後續將送往合格的食品工廠，加工成寵物食物。

澳洲袋鼠一向給人可愛動物的印象，但是袋鼠在澳洲數量之多，在當地農民眼中可成了十惡不赦的害蟲，吃掉農民辛苦種植的農作物，破壞房舍，甚至突然跳到馬路上造成車禍。維多利亞省農業部在公告中指出：「雖然袋鼠是我們的原住民，維多利亞省政府很感謝牠們，但是牠們吃掉農作、和家禽牲畜爭搶飲水、破壞柵欄等房舍建物，確實已對農民、製造業者以及維多利亞省的經濟造成損害。」

當地政府說，透過開放獵捕袋鼠，將能有效控制袋鼠數量、降低浪費，還能促進就業，讓農民日子更好過，袋鼠肉後續加工成寵物食品，也能持續為維多利亞省創造經濟產值，不過維多利亞省能源、環境、氣候變遷部長丹布羅修（Lily D'Ambrosio）也強調，該省的獵捕計畫有達到動物福利的標準。粗估，2018年維省的袋鼠總量約有140萬頭，不過這還只是保守估計。

值得注意的是，位在隔壁的新南威爾斯省（New South Wales）上月28日深夜才發生20頭袋鼠遭車子蓄意輾過的屠殺事件。澳洲《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）、英國廣播公司（BBC）報導，南部海岸Tura Beach地區好幾戶居民隔天早晨步出家門時，都被倒臥在自家庭院的袋鼠屍體嚇傻了，警方確認後總共發現20頭袋鼠，包括18頭成人袋鼠、2隻幼袋鼠。

當地警方昨日下午逮捕了一名19歲嫌疑少年，推測他在周六深夜10時30分至11時30分之間犯案，目前尚不清楚他對袋鼠痛下毒手的原因，他預計11月出庭。根據新南威爾斯省法律規定，任何人被控虐待動物，將被處以最高5年刑期及22,000澳幣罰金（約新台幣457,000元）。

新南威爾斯省野生動物資訊、救援、教育服務機構（NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service）志工葛琳（Janine Green）受訪時表示，這是她20年服務經歷中從未見過的情況，直言是「大屠殺」。她說，袋鼠是這個社區的一份子，居民們都非常習慣袋鼠在街上跳來跳去，會特地為了牠們放慢車速，她無法相信發生了這種事。

(中時電子報)