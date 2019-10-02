普遍台灣人心目中的可愛動物袋鼠，在部分澳洲農民眼中已成為想要趕快除掉的害蟲，袋鼠繁衍猖獗，已危害到當地農作物，澳洲南部的維多利亞省（Victoria昨1日宣布，從今以後永久開放有照獵人合法捕殺袋鼠，目標今年底前捕殺約14,000頭袋鼠，獵捕到的袋鼠肉後續要製作成寵物食物。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、澳洲當地媒體10 daily報導，在為期5年的「袋鼠寵物食品試驗」（Kangaroo Pet Food Trial）計畫到期且成功後，維多利亞省政府昨日宣布，這項措施將成為永久政策，開放有證照的獵人在該州7個規畫好的獵捕區捕殺袋鼠，目標是今年年底前要捕殺14,090頭東部灰大袋鼠（Eastern Grey）及西部灰袋鼠（Western Grey），換句話說，從現在起平均每天要獵捕227頭。獵捕到的袋鼠遺體後續將送往合格的食品工廠，加工成寵物食物。

澳洲袋鼠一向給人可愛動物的印象，但是袋鼠在澳洲數量之多，在當地農民眼中可成了十惡不赦的害蟲，吃掉農民辛苦種植的農作物，破壞房舍，甚至突然跳到馬路上造成車禍。維多利亞省農業部在公告中指出：「雖然袋鼠是我們的原住民，維多利亞省政府很感謝牠們，但是牠們吃掉農作、和家禽牲畜爭搶飲水、破壞柵欄等房舍建物，確實已對農民、製造業者以及維多利亞省的經濟造成損害。」

當地政府說，透過開放獵捕袋鼠，將能有效控制袋鼠數量、降低浪費，還能促進就業，讓農民日子更好過，袋鼠肉後續加工成寵物食品，也能持續為維多利亞省創造經濟產值，不過維多利亞省能源、環境、氣候變遷部長丹布羅修（Lily D'Ambrosio）也強調，該省的獵捕計畫有達到動物福利的標準。粗估，2018年維省的袋鼠總量約有140萬頭，不過這還只是保守估計。

值得注意的是，位在隔壁的新南威爾斯省（New South Wales）上月28日深夜才發生20頭袋鼠遭車子蓄意輾過的屠殺事件。澳洲《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）、英國廣播公司（BBC）報導，南部海岸Tura Beach地區好幾戶居民隔天早晨步出家門時，都被倒臥在自家庭院的袋鼠屍體嚇傻了，警方確認後總共發現20頭袋鼠，包括18頭成人袋鼠、2隻幼袋鼠。

當地警方昨日下午逮捕了一名19歲嫌疑少年，推測他在周六深夜10時30分至11時30分之間犯案，目前尚不清楚他對袋鼠痛下毒手的原因，他預計11月出庭。根據新南威爾斯省法律規定，任何人被控虐待動物，將被處以最高5年刑期及22,000澳幣罰金（約新台幣457,000元）。

新南威爾斯省野生動物資訊、救援、教育服務機構（NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service）志工葛琳（Janine Green）受訪時表示，這是她20年服務經歷中從未見過的情況，直言是「大屠殺」。她說，袋鼠是這個社區的一份子，居民們都非常習慣袋鼠在街上跳來跳去，會特地為了牠們放慢車速，她無法相信發生了這種事。

文章來源：Kangaroos to be turned into pet food in Australian 'harvesting' program

文章來源：Kangaroos Will Be Shot And Turned Into Pet Food

文章來源：Teenager charged with animal cruelty after allegedly mowing down 20 kangaroos

(中時電子報)

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