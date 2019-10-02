新北市板橋區私立皇佳幼兒園遭《週刊王》披露，竟超收上百名學生，再送往姊妹校或補習班上課，甚至將學童藏匿密室，規避稽查，新北市教育局表示，昨天已到皇龍補習班稽查，因業者消極配合稽查，將裁罰5萬元，並且將密室提送公安會議，將持續調查皇佳幼兒園超收情形，若仍未改善，除依法開罰，並勒令暫時停止招生。

據了解，皇佳幼兒是地方名校，但去年10月至今，已因違規擴大場地使用、違規超收幼兒、採分科教學、教職人員異動未於30日內報備、未依規定將幼兒保險等缺失，拾姓負責人遭教育局開罰4次，罰金超過10萬元。

教育局表示，今年分別於7、8月接獲皇佳幼兒園不當管教及超收陳情，立即排程至皇佳幼兒園稽查3次，除依《幼兒教育及照顧法》開罰，並加重處分減少招生名額10％，並公告於新北市幼兒教育資源網供民眾查詢。

針對皇龍補習班密室藏匿幼生，教育局已於10月1日至該班稽查，因業者消極配合稽查，將裁罰5萬元，並將密室提送公安會議，檢視補習班安全問題。

至於皇佳幼兒園超收情形，教育局表示，將於近期再派員前往稽查，若超收情形仍未改善，將依法裁處停招6個月到1年，併罰最重裁罰3萬元，若持續未改善，最重得廢止設立許可。

(中時 )