台中市議會2日審查107年總決算，台中市議員黃馨慧表示，林佳龍執政4年任內沒有重要建設，負債卻多了700億元，平均每位市民要幫林佳龍還債2.4萬元；且BRT作廢浪費公帑近50億，汙水下水道城市基礎建設更是六都後段班。林佳龍台中辦公室回應，請正視四年來台中的進步

黃馨慧說，林佳龍說台中是「第二大城市」，根據107年總決算報告內容，台中汙水下水道建置率19％、台中自來水供水普及率95.86％，六都排第五，只比學弟鄭文燦主政桃園好一些；台中「無障礙計程車補助」執行力，六都墊底；社會局「鬼屋」局長呂建德「親子館及托育資源中心工程」進度落後至少10％以上，也被審計處要求檢討改進。

黃馨慧指出，民進黨完全執政三年多，審計決算結果顯示，蔡英文「8年20萬社會住宅」政策，台中107年社會住宅包租及代管執行率分別為 2.7％、51.3％、遠低於目標值；「政府幫你照顧長輩」長照2.0政策，台中長照需求7萬人，照服員及居服員卻只有1千人，平均1人要服務70名，人力嚴重不足，均遭到審計處要求檢討改正。

107年市府交通建設預算執行率僅57％，「王董A」王義川編列4314萬國道1號、74號道匝道「智慧交控計畫」成效不佳，被審計處要求檢討。但其實105年行政院長張善政已核定「國一銜接74號道」工程，拖到現在沒下文，直到昨天蘇貞昌才「突然想到」要做，十分離譜。

黃馨慧說，總結林佳龍四年執政，86億元辦了一場「沒花的花博會」；全球首例1100億「海水採礦」，全國知道龍團隊唬爛第一；廢除BRT，浪費近50億元納稅人血汗錢，至今尚未收攤；任內沒有重要建設，負債多了700億元，平均每位市民要幫林佳龍還債2.4萬元！

黃馨慧強調，蔡英文曾說「不需要為自己認同道歉」、卻要求台中人向落選的「民調墊底一哥」林佳龍道歉。不投票給民進黨，就要選民道歉，這種只檢討別人的人根本毫無誠信可言。果真，浪費再多公帑，也改變不了無能的事實！

林佳龍台中辦公室回應，林佳龍市長過去4年任內，整治綠柳川成功帶動中區再生，豐原葫蘆墩圳掀蓋打造「水岸花都」，三井OUTLE進駐帶動海線發展，托育一條龍政策讓幼托業者、家長與孩子三贏，世界花卉博覽會的成功也受到國際肯定，盼民代能正視4年來台中的進步。

林佳龍台中辦公室強調，市長選舉已經結束，呼籲民代應與時俱進監督盧秀燕市府團隊，與台中市民一起努力前進，並非一再為自己的選舉「監督前朝」搏版面，實非市民之福。

(中時 )