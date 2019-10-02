前台北市議員賴素如因不滿三立電視報導「違法再蓋！三二行館違建多2處不法面積高達123坪」的新聞時，影射她關說違建，她提告要求三立電視及記者連帶賠償30萬元，並登報導歉，高院更一審認為報導沒有侵害賴女名譽，判她敗訴、三立免賠。

更一審認為，三二行館違建在2005年至2011年期間經台北市議員多次協調會勘後緩拆，且該報導播出前，建管處拒絕提供出面協調之市議員名單，賴素如是北市士林區、北投區連任數屆的資深市議員，具有相當政治影響力，足以使人產生聯想及推論。

合議庭表示，該報導播出前，記者曾採訪賴素如詢問相關內容，一併播出賴素如的回應內容而為平衡報導，足認系爭報導乃范欣餘經查證後，基於相當客觀事證所為之合理推論，並非無中生有、憑空捏造之不實內容。

更一審表追查報導哪位市議員介入協調三二行館違建拆除事宜，涉及公務員之清廉及操守，事涉國家社會公共利益，屬可受公評之事，難認其係故意或過失而不法侵害賴的名譽，判決三立電視及記者免連帶賠償及登報道歉。可上訴。

(中時 )