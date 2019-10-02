台灣制憲基金會董事長辜寬敏今日出席記者會時，有媒體提問民進黨是否會推出蔡賴配。辜寬敏表示，賴清德擔任行政院長時，很多事情都被架空，無法放手去做，後來賴清德因為去年縣市長選舉大敗而引咎辭職，辜寬敏感慨地說，賴清德替蔡政府背了黑鍋。

辜寬敏表示，林全擔任閣揆時期，蔡政府的執政滿意度一路下滑，為了挽救全黨，蔡英文總統找來賴清德擔任行政院長，施政滿意度也因此回升。但辜寬敏提到，賴清德擔任行政院長期間，人事任命權並沒有交到他手上，當時賴清德只有一個人，所以很多事情都沒辦法做，後來才導致去年選舉大敗。

辜寬敏表示，縣市長選舉慘敗後，賴清德認為自己難辭其咎，因此請辭下台。但辜寬敏表示，賴清德真的做得不好嗎？追根究柢還是因為蔡英文要賴清德當閣揆，卻沒有給賴清德人事權，因此一切的改革根本沒有進步，導致人民失望，也導致了去年選舉大敗。

(中時 )