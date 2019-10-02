金門縣議會由議長洪允典率團訪台南、高雄，2日上午前往台南市警局參訪。(莊曜聰攝)

金門縣議會議長洪允典率多位議員，接連前往台南市、高雄市訪問，2日上午到台南市警局拜會，與市警局局長周幼偉等人就當前警政工作交換意見，洪允典表示此行希望能促進雙方觀光與交流，下午將拜訪台南市議會，晚間再轉往高雄。

洪允典與金門縣議員石永城、王碧珍、楊永立、王養生、王秀玉、縣議會秘書長陳建興一行20人，上午10點多來到台南市警局拜會，洪允典說，金門與台南在1981年就締結為姊妹市，在南市許多古蹟的石碑、石柱等都都來自金門，感覺特別親切，而現任台南市警局主任秘書劉耀欽曾經擔任過金門縣警察局長，老朋友見面氣氛更為熱絡。

台南市在警政署上半年治安滿意度與服務滿意度中名列六都第一，局長周幼偉也向來訪議會成員分享經驗，這是前局長黃宗仁任攜手警察弟兄與民防警力一點一滴打拚而來，而市長黃偉哲對警政的重視與支持，也是警方前進的動力，周幼偉也致贈警察寶寶紀念品給金門縣議會來訪成員。

日前台南市議會曾率團前往金門縣議會參訪，並送上當季的芒果做為伴手禮，洪允典說，這次率團回訪，希望能促進雙方更多的觀光交流，至於高雄行則純粹拜訪議會，並未安排與高雄市長韓國瑜會面。

(中時 )