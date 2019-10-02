國民黨提名參選人張瀚天指出，服務從不分藍綠，希望挑動對立和不安。（吳敏菁攝）

民進黨提名現任立委黃秀芳表示，尊重每個人的選擇。（吳敏菁攝）

彰化立委第一選區泛藍分裂已成定局？前立委陳杰2日在多位工會代表和基層民代支持下，宣布背負多年國民黨的責任與使命，參選不是為個人，是真愛彰化，強調自己才是正藍軍；國民黨提名參選人張瀚天指出，服務從不分藍綠，希望挑動對立和不安、抹黑的選舉手段，民進黨提名現任立委黃秀芳表示，尊重每個人的選擇。

彰化縣立委第一選區選情詭譎，泛藍分裂似成定局了，一般認為這場是藍、綠兩強張瀚天和黃秀芳的比拚，卻隨著戰鼓緊密，陳杰輸掉國民黨內部初選民調，仍不打退堂鼓，黃秀芳也稱陳杰「地方實力很好」，是否形成三腳督、或者牽動關鍵性少數，還是在藍綠緊繃下被邊緣化，各界都在觀查中。

陳杰表示，擔任過8屆中國國民黨黨代表，擔任過中央委員，國民黨立委黨團書記長

，過去當過彰化市長和3屆立委，從不曾用無黨來選，過去國民黨氣勢低迷的時候，太太陳蔣秀美也是以國民黨來參選，並抨擊，「國民黨有原則嗎？真正的正藍哥是我」，相信彰化、芬園和花壇鄉親友有足夠的智慧，選出真正能去立法院「車拚」、爭取經費的人選。過去替彰化做過多少工作，大家都知道。

張瀚天指出，他的服務從來不會分藍綠，將鄉親的需求放在第一位。希望大家能夠跳脫以往挑動對立和不安、抹黑的選舉手段，選民要的是新的選戰、新的願景。他將為彰化新經濟而拚、民眾好生活而拚。台灣需要更多正面思考、正面能量、正面選舉！對陳杰參選，張瀚天表示審慎樂觀，相信民眾眼睛雪亮，會不斷努力，腳踏實地、謙卑的爭取民眾認同支持。

黃秀芳表示，民主社會尊重每個參選的選擇，前立委陳杰地方實力很好，秀芳會更加努力，以政績及服務爭取更多選民的支持；這三年多爭取中央治水、教育建設經費、大埔截水溝拓寬經費及彰化市各項休憩步道，對於這次選舉也是希望每個參與人，以建設地方、公共議題討論，進行良性的競爭。

彰化縣國民黨部主委張曼莉表示，違紀參選將祭出黨紀。

(中時 )