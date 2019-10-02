隨著國慶連假即將到來，今年十月的屏東更是熱鬧非凡。除了有史上最長的國慶煙火之外，同位於屏東的親子旅遊首選景點國立海洋生物博物館，十月也將迎來2019新生的企鵝寶寶。

為此，屏東海生館除將舉辦「企鵝寶貝大挑戰」等一連串活動，邀請民眾到海生館認識企鵝寶寶，也歡迎爸爸媽媽趁著秋冬旅遊補助12歲以下兒童免費入館參觀優惠期間，帶著小朋友一起來了解海洋生態，甚至有機會看到這個季節才會出現的企鵝孵蛋溫馨畫面，也可讓屏東國慶旅程增添一幕幕美好回憶。

每年時序進入夏末之際，就是海生館企鵝繁殖季的開始。繁殖季初期雄性企鵝會開始透過送定情石等求偶行為向雌企鵝示好；當情投意合後，會出現「踩背」的交配行為。而現在正是企鵝爸爸媽媽開始孵蛋的季節，海生館企鵝展缸後方會出現一間間特別的專屬套房，讓每對企鵝可以安心在裡頭待產及孕育下一代；因此最近參觀海生館的遊客，仔細觀察都可以發現一隻企鵝蹲坐蛋上，另一隻企鵝溫柔地在一旁陪伴的甜蜜景象。

大部分的企鵝一次會產1至2顆蛋，由企鵝爸媽輪流孵蛋以維持蛋的溫度。小企鵝剛出生後，因為身上的絨毛不保暖也不防水，會躲在企鵝爸媽的腹部下取暖，吃企鵝爸媽反芻的食物。經過幾個星期後，所有剛出生的小企鵝會聚在一起，由未結婚的年輕企鵝擔任保姆來照顧，一方面照顧小企鵝，一方面也是成為父母前的實習。

為了慶祝企鵝寶寶的到來，海生館也將今年的企鵝誕生季命名為「企鵝寶貝大挑戰」，除了代表企鵝們在這個季節將迎來一生中最重大的挑戰外，也透過企鵝第一人稱視角等不同拍攝手法，更貼近這些企鵝網美的日常。除此之外，海生館現場還有「一起集企」科教活動，帶領大小朋友透過趣味方式了解企鵝生態；展區也將會展示企鵝羽毛、蛋殼、定情石等企鵝飼育日記，甚至現場民眾可透過留言單，詢問企鵝飼育員大大小小問題。最重要的是，企鵝展缸中還有許多待孵化的企鵝蛋，海生館的飼育人員也都持續密切觀察中，期待所有的小企鵝都可以健康順利成長，民眾也有機會可以看見企鵝爸媽與寶寶的溫馨互動。

今年海生館的企鵝繁殖季，恰好也是政府第二波擴大秋冬旅遊補助正式上路期間。屏東海生館配合秋冬旅遊補助，於2019/9/16至2019/12/31期間推出親子共遊海生館優惠 - 於成人陪同下，12歲以下兒童於活動期間內可不限次數免費入館。另外屏東海生館經營團隊海景公司更響應補助推出海洋卡加價購優惠，凡- 6-12歲兒童於秋冬旅遊補助優惠期間免費入館同時，可用305元加價購2020年海洋卡，立即享有即刻到2020年底無限次免費入館。

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