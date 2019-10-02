蔡英文總統今天表示，今年7月，非洲聯盟峰會已經宣布正式啟動「非洲大陸自由貿易區」(AfCFTA)，政府會持續密切關注，並且加強台灣和非洲的經貿連結，與台商共同努力，創造更好的發展。

蔡英文今天接見非洲台灣商會聯合總會回國訪問團表示，非洲台灣商會的朋友不只事業有成，更能團結彼此力量，在當地發揮相當的影響力，促進台灣跟非洲各國在經濟、文化、教育、以及觀光等多面向的交流與合作。

商會總會長吳孟宗是歷屆以來第一位來自奈及利亞的總會長，財務長陳淑芳也是在奈及利亞深耕，不但在當地大力協助台灣外交，今年回到台灣娶媳婦時，也用奈及利亞的傳統婚禮儀式。

蔡英文指出，台商朋友身上都有許多這樣的文化交流故事，讓台灣跟非洲各國有了更深的連結，「這也是讓台灣可以繼續走向世界、參與國際事務，最有力的後盾」。

她承諾政府會努力協助臺商朋友強化在非洲的布局，爭取商機。今年7月，非洲聯盟峰會已經宣布正式啟動「非洲大陸自由貿易區」(AfCFTA)，一旦順利實施，將形成涵蓋13億人口，3.4兆美元的龐大市場。

蔡英文強調，她知道大家都很關切這個發展趨勢，政府也會持續密切關注，並且加強台灣和非洲的經貿連結，與台商朋友共同努力，創造更好的發展。

(工商 )