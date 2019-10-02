交通部長林佳龍（左）和國防部長嚴德發（右）接力受訪。（張穎齊攝）

南方澳跨港大橋1日崩落，目前尚有2名外籍漁工失蹤，漁船也被壓在橋下，更導致800艘漁船無法進出港，嚴重影響生計。國防部長嚴德發2日表示，希望今天可開闢水面10公尺寬、水深5公尺的航道，先方便小漁船進出，後續也會再開闢第二航道。交通部政務次長黃玉霖則說，最慢以3年為期程，完成新橋啟用。

嚴德發表示，總統非常關心行道開闢工作，現場也有300多名國軍，工作會分2部分，一部分是搜尋2名漁工，另一部分是幫漁民緊急開闢航道，由於今早發現橋有項內港傾斜15度的狀況，國軍會先安排M3浮門橋調度到外港進行作業，再由水下作業大隊下水偵查，共有4組、25名人手，進行水下切割，清除水底障礙物。

清除水底障礙物部分，嚴德發說，包括4道欄杆、繩索、鋼索，切割完會從水下吊掛到M3浮門橋平台，待清除完畢，預計開闢出水面10公尺寬、水深5公尺的航道，並希望1天內完成，以便漁民生計；接著再視狀況，在旁邊右側開闢第二航道。

至於是否要爆破？嚴德發說，由於還有2名漁工沒搜尋到，這時爆破會有風險，所以現階段採水下切割、開闢航道最適當，今天中午外港就會有3輛M3浮門橋水下大隊，上平台開始作業，會連夜加班趕工。

黃玉霖說，除水下工程切除外，港務公司也必須配合水道所有警示標誌，進行通航管理措施，希望今天全完成，明天讓大型漁船轉移到第10、13號碼頭，並讓小漁船可進出。

至於水下切割，是否會有橋上拱門垮下來的風險？黃玉霖說，專家小組已做水下做評估，且會派員在場監控，都有建立一套完整sop，開通河道主要確認工程安全，會有應變計畫，

據傳原本1日就可清完，但因檢察官要保存證據，所以耽擱？黃澄清，沒有耽擱這回事，今天會讓漁船開通航行，國防部一早也就到場了，證據保存也會有專家小組把關，希望今天天黑前，能做好所有配置，待會下午5點也會開會確認。

針對2名失蹤漁工，黃玉霖說，潛水工作人員正在搜尋，會將A船拉上岸切割，b、c船也有持續作業。

黃玉霖補充，針對橋體拆除的後續，還沒那麼快，需經專家小組蒐證到一個段落後，保存了證據，才可進場做水下橋樑結構拆除工作，對於橋梁後續興建工程，由公路總局發包施工，最慢以3年為期程目標，新橋3年內完工啟用。

(中時 )