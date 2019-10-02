昨日南方澳大橋坍塌意外，除了造成了死傷外也令停靠在港口的漁船無法出海捕魚，針對這個問題漁民們向蔡英文總統陳情，今(2)日國防部長表示，已聽見漁民們的聲音，並且針對現階段的救援行動分成兩部分。第一，持續協尋救援仍舊失蹤的兩位外籍漁工；第二，針對漁民的陳情，政府將在討論過後希望能緊急開闢出一條安全的航道與漁民使用。

由於現在還有兩位漁工未找到，因此政府不敢貿進使用爆破手法。此外早上有發現，斷裂的橋樑有向內港傾斜15度的情況，所以在內港作業有風險，水下作業大隊到水下切割，再由M3浮門橋協助將障礙物吊掛上岸，是最快的做法。

目前水下作業大隊已經完成偵察作業，會配合M3浮門橋下水清除水底障礙物，包括排除橋上四道欄杆、水下的繩索與鋼索，預計中午開始連夜趕工，希望能在一天內開闢完成，讓漁民進出，並視狀況在右側再開闢第二航道。

(中時電子報)