《周刊王》爆料指北農常務董事王慶中仗著常董身分霸佔第一果菜市場卸貨空間，對此台北市長柯文哲2日上午表示，「這不就是魚肉鄉民嗎？」並稱已指示市場處依法處理。北農表示，已於9月25、29日及2日上午三度分別針對佔用位置、現場分貨及現金交易等違規情形開單並要求改善。

《周刊王》指出，王慶中仗著自己是北農常務董事身分，不但不需排隊進場，且長年占據第一果菜市場卸貨空間兩處精華地，甚至自家蔬果不用上拍賣台，就在現場直接違法現金議價，蔬菜公會近年來也接獲大量抱怨、檢舉信函。柯文哲上午對此直言，昨天已經罵過了，「這不就是魚肉鄉民？」

柯文哲表示，王慶中「不對就是不對」，所以他昨天也已經交代市場處，該怎麼處理就怎麼處理。至於該怎麼處理？柯說「就不要給他佔！」

台北市市場處表示，接獲民股常務董事王慶中霸佔第一果菜市場卸貨空間後，台北農產公司已於9月25、29日分別針對佔用位置、現場分貨及現金交易等違規情形開單並要求改善

北農表示，王慶中為具有零批場使用的承銷業者，依「台北市第一果菜批發市場零批場管理要點」規定，不得占用通道、或占據其他公共設施，妨礙他人營業及交通秩序，違反規定者，第一次書面通知改善，第二次停止使用零批場三天，第三次停止使用零批場七天，一年度內經累計四次書面通知而未改善者，廢止承銷人資格並收回零批場使用權。

市場處2日上午6時再度派員前往第一果菜市場巡查，發現王慶中仍有佔用卸貨空間違規情形，將依農產品市場交易法嚴厲要求北農依管理規定查察至改善為止，以維護批發市場拍賣秩序。

(中時 )