死者朋友含淚撒冥紙。（張穎齊攝）

南方澳受災船主怒吼林佳龍

受災船主今（2）日中午對於搜救速度遲緩，對交通部長林佳龍動怒，船主怒吼「都沒有動作！我船在那邊要幹嘛？我的人還有一個還在下面欸！」船主悲從中來，忍不住蹲地掩面哭泣。

船主的太太哭訴，昨天先生只有回去一下，馬上就又趕回現場，移工和我們相處那麼久，就像我的家人，今天發生這種事我們很難過，所有船員的事都是先生在處理，所以移工都和先生有深厚的感情，我們還是希望救人要緊，還是有奇蹟發生，畢竟他們從那麼遠來這裡，我們都很捨不得。

船主的太太哽咽說，我們家族很多家庭都是靠這兩艘船在維持生計，真的不知道我們的未來在哪裡？希望政府能幫助我們。

對於搜救進度船主怒道：「請問你有看到在動嗎？從早上6點到現在，有在動嗎？沒有！只會開會，開什麼會？」、「船給你破壞沒關係，我要人！」

對於向林佳龍動怒，船主說，他是希望能把船拉到靠近岸邊，讓搜救人員去破壞船體，盡量把人找出來，破壞船體沒關係，只要把人找出來。

船主說，移工的家屬都已經聯絡，還有一個沒聯絡到，這些船員跟他最久12年，最短也有5、6年，都像家人一樣。

林佳龍隨後主動走向船主，船主當面向林佳龍說：「我只要你們把人找出來，船體認你們破壞沒關係，從中間切掉都可以，因為人絕對壓在底下，我有好對移工的家屬交代。」

林佳龍說，現在已請人調度，以潛水人員用繩索把船體固定，然後進行拖吊，我們一直以這些移工做最優先考慮。船主冷回，「好，我等你。」

林佳龍表示，因為涉及橋樑安全，任何的拖吊都可能造成風險，昨天在船主的參與下，潛水人員在水下進行錄影，現在已知船體變形的情形，也調動更專業的海事工程的團隊到場，已可以進行船隻拖吊的工作。

林佳龍強調，一切還是安全第一，昨天在救難過程有幾位海巡署的同仁受傷，他能體會船主的心情，把外籍漁工當自己的家人，所以開會歸開會，所有的相關工作會持續加速進行。

(中時 )