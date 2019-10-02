火腿隊總教練栗山英樹，因今年球隊戰績不佳而主動遞交辭呈，不過火腿慰留成功，明年繼續掌兵符且是連續第9年擔任火腿教頭，是隊史連續在位最久的總教練。而台灣好手王柏融今年轉戰日職，受到栗山監督諸多照顧，未來也將繼續維持師徒情誼。

在王柏融透過Lamigo桃猿的入札制度加盟日職火腿隊時，栗山監督就曾將王柏融比擬成大谷翔平，當初火腿將大谷送去美國，希望天使隊能好好照顧他，因此他很了解台灣球迷的心，曾承諾過「會好好照顧王柏融」。

王柏融首戰沒有安打表現，栗山監督當時也很有信心的表示，「他是很棒的選手，還需要一點時間，就能打出好表現。」也偶爾能看見栗山監督在比賽中找王柏融攀談的畫面，火腿球團給王柏融充裕空間適應日職，也對王柏融很信任，

隨後王柏融在日職漸入佳境，也曾登上賽後英雄訪問舞台，可惜中間因為肩傷下二軍休養一個月，復出首戰又被觸身球砸到腳，最後以黯淡成績結束日職首年，後來才在球季結束後傳出王柏融一直帶傷上陣。

本季火腿以洋聯第5坐收，戰績65勝73敗5和，讓栗山監督引咎辭職，不過火腿高層則是認為本季傷兵過多，以及洋將表現不如預期等，是栗山的非戰之罪，再加上火腿在栗山過去8年帶領下成績不俗，也曾在2016年奪下日本大賽冠軍，因此希望栗山能留下繼續帶領火腿隊

火腿高層對栗山說，「如果要扛責任，那明年就該贏下來，才算真的責任！」讓栗山決定留下來好好帶領火腿，確定續任後火腿將在本月下旬到11月展開秋訓。栗山明年留下後，將以連續9年執教，打破火腿原本在1976年至1983年由大沢啓二連續帶領8年紀綠，成為隊史連續在位最長監督，不過總監督年數排第二。

(中時電子報)