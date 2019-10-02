支付寶統計至今年6月為止，支付寶及其本地錢包合作夥伴已經服務超過12億的全球用戶。據新華社報導，今年1月支付寶宣布全球用戶超過10億，半年內全球用戶數保持20%成長，且支付寶通過向當地合作夥伴開放技術等方式，因地制宜打造出9個當地版本的支付寶。

螞蟻金服董事長井賢棟表示，支付寶不僅實現用戶高速增長，與用戶關係也逐步深化。截至今年6月底，每10個大陸支付寶用戶中，就有8個使用螞蟻金服至少3種服務、4個使用了5種服務，包括支付、財富管理、小微信貸、保險和信用服務。

(旺報 )