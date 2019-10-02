支付寶全球用戶逾12億 海外推當地版 13:212019/10/02 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 支付寶統計至今年6月為止，支付寶及其本地錢包合作夥伴已經服務超過12億的全球用戶。據新華社報導，今年1月支付寶宣布全球用戶超過10億，半年內全球用戶數保持20%成長，且支付寶通過向當地合作夥伴開放技術等方式，因地制宜打造出9個當地版本的支付寶。 螞蟻金服董事長井賢棟表示，支付寶不僅實現用戶高速增長，與用戶關係也逐步深化。截至今年6月底，每10個大陸支付寶用戶中，就有8個使用螞蟻金服至少3種服務、4個使用了5種服務，包括支付、財富管理、小微信貸、保險和信用服務。 (旺報 ) #支付 #用戶 #服務 #全球 #合作 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨國企業合作經驗分享會 迴響熱烈 04:102019/09/30 投資理財 現代交友舒適圈遽縮 交友軟體祭出AI辨識系統 10:152019/09/30 科技 PayPal收購大陸支付公司國付寶 進軍大陸市場 22:502019/09/30 兩岸 玉山銀聯手TWID 首推Mobile ID身分識別 18:482019/10/01 財經 2019年全球貿易成長恐創金融危機來最低 23:062019/10/01 財經 嗶經濟再添一軍 PayPal登陸 04:092019/10/02 焦點新聞 擴大醫療與訓練合作 北榮與北市大簽合作備忘錄 04:102019/10/02 產業特刊 《金融股》日盛銀推出全新悠遊卡帳戶自動加值服務 08:022019/10/02 財經 支付寶好夯 全球用戶超過12億 10:482019/10/02 兩岸 搶雙十商機 台灣之星出國上網超優惠 11:112019/10/02 生活 兩岸熱門新聞 美媒高度關注大陸國慶閱兵：這些武器裝備太先進了 - 兩岸 新航母殺手現身 東風-41一秒失色 - 焦點新聞 - 旺報 旺報觀點》一制是沒尊嚴的統一 兩國兩制將兵戎相見！台未來選項 剩一國兩制與一制 - 焦點新聞 - 旺報 港生中槍 ！校友校外靜坐 校方：對事件難過擔憂 - 兩岸 漸行漸遠？香港首富李嘉誠未參加大陸國慶 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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