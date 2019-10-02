四川省農業農村廳指出，計畫到2022年時，將累計建成高標準農田4500萬畝，達到旱澇保收、宜機作業。據新華社報導，作為現代農業「10+3」產業體系落地的基本工程，2019年四川將完成4620萬畝糧食生產功能區和重要農產品生產保護區的劃定，新增高標準農田380萬畝，確保糧食播種面積穩定在9000萬畝以上，總產量穩定在700億斤左右。

(旺報 )