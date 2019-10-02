四川計畫2022年 建成高標準農田4500萬畝 13:212019/10/02 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 四川省農業農村廳指出，計畫到2022年時，將累計建成高標準農田4500萬畝，達到旱澇保收、宜機作業。據新華社報導，作為現代農業「10+3」產業體系落地的基本工程，2019年四川將完成4620萬畝糧食生產功能區和重要農產品生產保護區的劃定，新增高標準農田380萬畝，確保糧食播種面積穩定在9000萬畝以上，總產量穩定在700億斤左右。 (旺報 ) #農田 #標準 #生產 #糧食 #穩定 也許您會感興趣 推薦閱讀 米塔風雨未達標準 雲林縣明正常上班上課 21:172019/09/29 生活 大陸豬肉價格略降 豬價將保持穩定 01:212019/09/30 財經 苗栗》米塔逼近未達標準 苗縣明日照常上班上課 22:112019/09/29 生活 波動市況持續 亞股仍具投資機會 04:102019/09/30 焦點新聞 陸減輕社保費負擔 蘇滇降最大 04:102019/09/30 焦點新聞 東隆五金電子鎖 品質世界級 04:102019/09/30 產業．科技 花蓮》花蓮已達停班、課標準，今日停班、停課。 08:022019/09/30 生活 颱風假惹議 新竹市長林智堅回應了 08:112019/09/30 生活 日本8月工業生產衰退高於預期 12:472019/09/30 財經 富偉快速換模系統 智動化福音 04:102019/10/02 產業特刊 兩岸熱門新聞 美媒高度關注大陸國慶閱兵：這些武器裝備太先進了 - 兩岸 新航母殺手現身 東風-41一秒失色 - 焦點新聞 - 旺報 旺報觀點》一制是沒尊嚴的統一 兩國兩制將兵戎相見！台未來選項 剩一國兩制與一制 - 焦點新聞 - 旺報 港生中槍 ！校友校外靜坐 校方：對事件難過擔憂 - 兩岸 漸行漸遠？香港首富李嘉誠未參加大陸國慶 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。