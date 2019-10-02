前3季非科創板項目 IPO過會率降至81.25% 13:212019/10/02 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸資本市場統計今年前3季、申請且非科創板類企業的首發過會率為81.25%，略低於過去10年的平均過會率；過會企業數量也僅78家，較去年同期水準還少10家。 但根據券商中國報導，作為資本市場的改革試驗田，科創板的表現反倒是一枝獨秀，過會率高達95%，但在上會前主動撤回申報的企業數量也較多。 (旺報 ) #企業 #數量 #資本 #市場 #ipo 也許您會感興趣 推薦閱讀 三個月逾200億 中小企加速投資再報捷 04:092019/09/28 財經要聞 西港市場玩開箱 「笑」果十足 14:442019/09/28 生活 光環不再？獨角獸華爾街上市遇挫 14:212019/09/29 國際 陸吸收外資居世界第二 外資企業貢獻近兩成稅收 20:282019/09/29 兩岸 制裁！美那斯達克限縮小型陸企上市 09:262019/09/30 國際 美去年12大IPO 陸企占1／3 中美金融戰影響巨大 22:542019/09/30 兩岸 全球Q3併購金額 探兩年新低 04:102019/10/01 全球財經 WeWork母公司The We Company 決定撤回IPO 09:502019/10/01 財經 資金快燒完？ WeWork急撤IPO申請止血 21:392019/10/01 財經 國進民退大危機 陸國企搶食民企將拖垮經濟 22:062019/10/01 兩岸 兩岸熱門新聞 美媒高度關注大陸國慶閱兵：這些武器裝備太先進了 - 兩岸 新航母殺手現身 東風-41一秒失色 - 焦點新聞 - 旺報 旺報觀點》一制是沒尊嚴的統一 兩國兩制將兵戎相見！台未來選項 剩一國兩制與一制 - 焦點新聞 - 旺報 港生中槍 ！校友校外靜坐 校方：對事件難過擔憂 - 兩岸 漸行漸遠？香港首富李嘉誠未參加大陸國慶 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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