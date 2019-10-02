大陸資本市場統計今年前3季、申請且非科創板類企業的首發過會率為81.25%，略低於過去10年的平均過會率；過會企業數量也僅78家，較去年同期水準還少10家。

但根據券商中國報導，作為資本市場的改革試驗田，科創板的表現反倒是一枝獨秀，過會率高達95%，但在上會前主動撤回申報的企業數量也較多。

(旺報 )