宜蘭南方澳大橋昨日斷裂，目前有10人獲救、4人罹難、2人失聯。交通部表示，罹難者預計每人補償500萬元，也將辦理緊急採購，由公路總局協助重建工程規劃發包及施工，目標3年內完工啟用，並要求港務公司彙整2012年後接手維管該橋的檢修紀錄，若不符規定必將徹查咎責。另外事發港區整理中，預計明日開放通行。

交通部表示，目前有10人獲救（其中2人重傷）、罹難4人，尚有2人失聯，搜救工作持續進行，全力尋找失蹤者。港務公司今日將拜會傷者情況並給予家屬補償慰問，針對外籍漁工賠償權益會盡速辦理，罹難者部分預計補償500萬元。

交通部表示，將辦理緊急採購，請公路總局協助重建工程規劃發包及施工，目標3年內完工啟用。為提供漁民作業，待橋樑拆除及船舶移除作業後，規劃設置臨時航道，供漁船進出，並設置水道警示標誌，儘快完成適航測試後，預計明日開放通行；蘇澳港亦提供10~13號碼頭，提供作為大型漁船臨時替代靠泊碼頭。

交通部表示，過去由運研所定期辦理橋樑檢測追蹤及考核評比，港務公司將彙整2012年後接手維管南方澳大橋後的檢修紀錄，頻率和項目應有一定的規範，若有不符規定，必將徹查究責，絕不寬貸；同步也配合交通部的專家小組、檢方與運安會更具獨立性與公信力的調查，既有規範如有不足，也應儘速補正。

(中時 )