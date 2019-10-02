陸客限縮自由行，衝擊台灣旅遊市場，蔡英文總統今天接見日本眾議員，希望協助大力宣傳台灣，鼓勵後援會朋友多來台灣旅遊。她也強調，因應國際經貿局勢變化，台日開始洽談「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）正是時機，希望日本議員能支持台灣參與。

蔡英文總統今天接見「日本自由民主黨大西宏幸眾議員團」指出，今天都是來自日本大阪地區的眾議員，大阪是台灣旅客最喜愛造訪的地區之一。去年，台灣民眾前往日本旅遊達到483萬人次，也創下歷史新高。

她說，很歡迎日本觀光客來台灣，希望眾議員們協助大力宣傳台灣，鼓勵來台灣旅遊，進一步擴大兩國人民的往來。

她相信，訪團在台灣參訪的這幾天，一定可以發現台灣人民熱情友善、文化豐富多元。這裡不但有本土傳統的美食，並有來自世界各地的料理，包括很多的日式餐廳，眾議員們必定親身感受到台日文化交流的密切。

蔡英文表示，台灣和日本是共享民主、自由、人權等普世價值的重要夥伴。對於台灣參與「世界衛生組織」(WHO)，今年日本國會跨黨派的「日華議員懇談會」通過兩次決議案表達支持。她也表達感謝，期待與日本在各領域有更緊密合作。

她提到，自民黨青年局每年也會來台灣訪問。今年8月，當時的青年局長佐佐木紀眾議員率領83位團員來拜訪，展現自民黨對台日交流的重視。

談及雙方經貿合作，蔡英文指出，台日互為第3及第4大貿易夥伴，因應近來國際經貿局勢變化，台日開始洽談CPTPP正是時機，對日本平衡及拓展海外市場也有幫助。她希望訪賓支持台灣參與CPTPP，讓台灣對區域經貿整合做出貢獻。未來台灣將持續與日本友人共同努力，提升台日友好關係。

(工商 )