台西N13橋的橋下鋼筋裸露，已達危險等級。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

宜蘭南方澳跨港大橋1日坍塌，引發各界關注橋梁安全問題，雲林縣長張麗善2日率工務人員會勘列為危險等級的台西N13橋，由於橋下鋼筋已裸露且年代久遠，決定編列1200萬元進行重建，確保民眾行的安全。

鑒於南方澳跨港大橋發生倒塌意外，張麗善1日要求縣府工務處進行橋梁全面盤點，目前轄內橋梁總計有1653座，其中縣府轄管橋梁765座，2日張麗善根據檢測結果，前往危險等級的台西N13橋勘查。

張麗善表示，2018年縣府委託專業橋梁檢測公司針對轄管橋梁進行檢測，結果建議重建橋梁為台西N13橋，此橋長25.4公尺、寬5公尺，橋身老舊破損，竣工時間長遠到不詳，推估恐逾半世紀，已達危險等級，重建經費約需1200萬元。

另依安全分級建議，縣內需盡速修復的橋梁有50座，估計維修經費為1500萬元；需於1年內修復有224座，經費為2800萬元；另例行(3年內)修復橋梁，維修經費為1億500萬元，總計經費高達1億5000萬元。

張麗善強調雲林縣財政困難，2019年僅編列4000萬元委託專業公司辦理橋梁安全檢測與維修，依檢測結果分級列管，急需中央挹注經費協助，以確保民眾行的安全。

(中時 )