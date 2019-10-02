九份礦山文化藝術基金會1日下午在瑞芳區九份的昇平戲院舉辦礦山重陽敬老音樂午會，邀請在地出生的蔡昌憲、王識賢、許瓊月、洪瑞霞、連明月、吳敏（鳥來嬤）等九份礦山出生的藝人們回故鄉參與活動及演出。(新北市政府提供／吳康瑋新北傳真)

九份礦山文化藝術基金會1日下午在瑞芳區九份的昇平戲院舉辦礦山重陽敬老音樂午會，邀請在地出生的蔡昌憲、王識賢、許瓊月、洪瑞霞、連明月、吳敏（鳥來嬤）等九份礦山出生的藝人們回故鄉參與活動及演出。(新北市政府提供／吳康瑋新北傳真)

九份礦山文化藝術基金會1日下午在瑞芳區九份的昇平戲院舉辦礦山重陽敬老音樂午會，邀請在地出生的蔡昌憲、王識賢、許瓊月、洪瑞霞、連明月、吳敏（鳥來嬤）等九份礦山出生的藝人們回故鄉參與活動及演出。(新北市政府提供／吳康瑋新北傳真)

一年一度的重陽節就要到了，九份礦山文化藝術基金會1日下午在瑞芳區九份的昇平戲院舉辦礦山重陽「敬老音樂午會」，邀請在地出生的蔡昌憲、王識賢、許瓊月、洪瑞霞、連明月、吳敏（鳥來嬤）、方文琳、楊哲等九份礦山出生的藝人們回故鄉參與活動及演出，現場吸引逾百名九份五里的長輩齊聚到場，大家興奮萬分的提早前來等待，一睹回娘家藝人的風采，新北市副市長吳明機，也出席與民眾同歡。

吳明機表示，藝人們在重陽節前夕回到九份礦山，為長輩們義務演出，也讓長輩們回味當年戲院的光景。經由鄉親間那熱絡的打招呼、話家常，頓時讓九份，回到當年那個彼此相借問的年代。他指出，當年從挖掘瑞芳所蘊藏的煤礦資源，並經過百年的發展，也帶動當地經濟的繁榮。

吳明機接著說，雖然至今礦產的過度開採已造成枯竭，但其實礦山小鎮的風光依然存續著。他指出，新北市政府非常重視瑞芳的發展，更將以礦業記憶深化礦鄉文化觀光，邀請在地組織、專家學者等共同協力進行跨域整合，復甦後礦業宜居城鄉，讓瑞芳、九份活起來。

現場許多長輩齊聚，他們踩著雀躍的腳步，慢慢走進熟悉的戲院，看著主持人、藝人與台下觀眾互動，阿公阿嬤們傾聽歌聲、歌唱笑容滿面，這樣的場景讓許多子女、工作夥伴感動。吳明機更代表新北市政府感謝所有長輩為台灣的付出。

(中時 )