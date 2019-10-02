苗栗竹南運動公園改造工程，2日上午舉行動工典禮，由縣長徐耀昌主持。〔謝明俊攝〕

竹南運動公園迷宮因使用率低，規畫將改造成藝文廣場空間。〔謝明俊攝〕

在徐耀昌縣長特別要求下，負責承辦水利處特別規畫增設多個飲水機。〔謝明俊攝〕

苗栗縣竹南運動公園，成立迄今已有多年，公園內多項設施老舊或是使用率低落，苗栗縣政府經過重新評估規畫，並向中央爭取前瞻計畫預算補助，將對園內多項措施進行改善、重整，包括將籃球場增設風雨棚架、山影之潭擴大、公園化停車場、共融遊戲區等，總經費達1億1千萬元，預計明年9月完工，2日上午舉行動工典禮，由徐耀昌縣長主持，希望打造雙城友善運動環境。

竹南運動公園涵括竹南、頭份兩個鎮市，占地達19公頃，是苗栗縣首座大型運動公園，擁有全國首座室內溫水游泳池，但因成立多年，園內許多設施老舊毀壞或是使用率不佳，苗栗縣政府為了重新打造運動公園，成為頭份、竹南雙城民眾從事親子及樂齡活動的中心，特別向中央申請前瞻計畫預算補助，將園內多項設施重新改造後，更符民眾使用。

整個改造計畫花費1億1千200萬元，包括了增設籃球場風雨棚架、景觀廁所、山影之潭廣大、公園化停車場、迎賓廣場、優化藝文中軸廣場、融遊戲區、以及休憩近水步道等項目，苗栗縣徐耀昌並特別指示承辦的水利處，在規畫時，要大幅增加園內植栽，以便民眾休憩乘涼，並要加裝多個飲水機，以備民眾運動後解渴，水利處因而規畫加設8至10座的飲水機，方便運動民眾隨時可飲用。

整個改造工程，於2日上午舉行動工典禮，徐耀昌親自到場主持祭祀及動土典禮，徐耀昌表示希望透過這項改造計畫，提升運動公園的機能與品質，創造頭份、竹南雙城更優質的生活空間。

苗栗竹南運動公園改造工程動工典禮。（謝明俊攝）

苗栗竹南運動公園改造工程動工典禮。（謝明俊攝）

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