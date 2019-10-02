在地特色國際化是現今企業、組織趨勢，IDEAX論壇今天在台中市政府舉行第五屆年會，邀請生產星巴克御用可分解塑膠吸管的「銘安科技」、征服法國的台灣面膜品牌「提提研」等‎名人講師分享走向國際市場心法，盼提升台中中小企業運用在地特色打造影響力武器，活絡富市台中活水經濟。

經發局長張峯源表示，「越在地、越國際」已是現今企業、組織的趨勢，完整呈現在地文化特色、展現商品獨特性，進而吸引國際市場興趣、讓商品走向國際。市府落實市長盧秀燕的「前店、後廠、自由港」三大政策主軸，正努力協助產業轉型升級提高競爭力，積極鼓勵產業轉型行銷台中在地特色產業，讓國際買家進來，協助產業智慧化、國際化及貿易化以面對未來挑戰。

經濟部中小企業處組長郭宇說，希透過這次活動鼓勵企業重視在地特色、品牌故事、創新設計，乃至衍生數位轉型能力並產生國際性鏈結，如此不僅提升中小企業競爭力與影響力，同時爭取國際訂單，讓台灣因在地特色走向國際市場，也讓來自不同國家的大眾認識台灣。

今年年會邀請分別在環境、品牌、新創、設計、創意及內容各面向具社會影響力的專業人士分享經驗，包含銘安科技總經理黃建銘、佐見啦生技(提提研)執行長李昆霖、工業技術研究院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元、木田工場創辦人陳旻昱、嘖室公司專案經理施淳耀、好優數位創辦人張瑋容交流分享經營心法。

今日也舉行「青創夢想家成果展」，現場有聯騏技研、詮薪開發、通用幹細胞、立允智造科技等4組團隊發表、點睛科技提供運動養成系統體驗，更有超過54組創新展攤，規模為歷年之最。更多有關創新創業輔導資源，請上台中市青創夢想家計畫網站或青創夢想家計畫辦公室。

(中時 )