衛福部擬讓「心理及口腔健康司」分家成立口腔司，引發立委議論，認為更重要的兒童局到現在都還無著，卻急著成立口腔司，要求衛福部社會家庭屬應先更名為「兒童家庭社會署」，凸顯政府對兒童照顧的重視，對此，衛福部長陳時中表示，此事可以考慮，近日將與人事總處討論並著手規劃。

立法院衛環委員會今日審查衛福部預算，立委陳宜民表示，日前陳時中部長在台中為蔡總統輔選場合場時提到，「心理及口腔健康司」已成立4年，到了要分開的時候了，主要是因為國人的口腔衛生需要更專責的照顧，但反觀兒福團體希 望的兒童局卻一直沒有下文。

兒童局原屬內政部，2013年由於衛福部升格改制僅納入衛福部社會家庭署下一個組織，引發國內兒童團體憂心兒童福利被邊緣化。立委王育敏表示，政府對兒童權益的重視，比成立口腔司更重要，更名至少是衛福部對兒童權益的重視宣示。陳時中指出，近日將就此事與人事總處討論。

(中時 )