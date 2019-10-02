近距離、長時間用眼是近視的最大兇手。國健署調查顯示，我國小一生當中，每10人就有2人近視，國三、高三則每10人就有8人近視。醫師表示，3C產品的使用是近視率增長的原因，尤其近幾年手遊盛行，學生的用眼習慣也跟著受影響。

國健署2017年委託台大醫院團隊，針對台灣3至18歲的7474名兒童、青少年進行調查，以點散瞳劑後驗光方式進行研究。調查發現，幼兒園大班近視率為9.0％，小ㄧ增加到19.8％，到小二達到38.7％。國三、高三更突破80％，達89.3％及87.2％。

高雄長庚醫院眼科主任吳佩昌表示，視力的惡化與3C的使用息息相關。許多人都會趁著閒暇時間滑手機、玩手遊，長時間、近距離用眼下，近視也悄悄找上門。在近視者當中，約有35％會演變為高度近視（近視500度或以上），其中10％未來可能失明，推估全台約有30至50萬人暴露在此風險中。

為協助提升小學生的視力健康，吳佩昌團隊曾推動「下課教室淨空每周11小時戶外活動」，針對7所學校採行介入措施，並以9所學校為對照組，鼓勵小學生課後到戶外學習功課、戶外教學等。實證結果發現，戶外活動對於近視者的度數控制有著30％的效益，若接受眼科醫療控制可以達50％以上的效益。

因戶外活動可有效避免視力惡化，吳佩昌呼籲國健署將「下課教室淨空每周11小時戶外活動」推動至全國，協助孩子遠離惡視力的威脅。世界視覺日將至，國健署呼籲民眾，謹記「護眼123」口訣：1.每年定期檢查視力1-2次，做好視力存款、2.未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時、3.每日戶外2-3小時，用眼30分鐘休息10分鐘，從小養成護眼好習慣。

(中時 )