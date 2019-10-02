據澎湃新聞報導，卸任國臺辦發言人之後，安峰山已受聘中傳高級研究員。據中國傳媒大學媒介與公共事務研究院官方微信公衆號10月1日消息，9月26日，該院爲國臺辦新聞局原副局長、新聞發言人安峰山舉行頒發聘書儀式。中國傳媒大學教授、博士生導師、政府與公共事務學院院長、媒介與公共事務研究院學術委員會主任董關鵬和研究院楊宇軍院長爲安峯山頒發了聘書。

消息提到，「爲加強研究院在全球傳播治理、新聞發言人機制和領導幹部媒介素養培訓等領域的研究水平，提升研究院學術影響力，經學部黨政聯席會研究決定，聘任安峯山爲我院全球傳播治理研究中心聯合主任、高級研究員。」

聘任儀式上，董關鵬教授和楊宇軍院長表示，安峰山副書記在媒介與公共事務，特別是新聞發言人機制建設和培訓方面，具有紮實的理論知識與深厚的實戰經驗。相信安峰山副書記的加入，必將助力院方學術建設，提升在傳播研究領域的影響力。

安峰山表示，感謝中國傳媒大學媒介與公共事務研究院的盛情邀請，並將結合自己在新聞發言人領域的實踐經驗和總結，全力支持研究院在相關領域的研究，爲提升研究院建設作出積極貢獻。

公開資料顯示，安峯山1970年出生於河南許昌，1988年就讀於北京大學國際政治系，法學碩士，歷任國臺辦新聞局新聞處處長、新聞局副局長。安峯山作爲國臺辦新聞發言人首次亮相是2015年10月28日。

(中時 )