中華航空因為私菸案多位高階主管七月中被調離主管職，遺缺懸缺月餘，華航2日公告由香港公司總經理鍾婉娟接空服用品供應處副總經理邱彰信的遺缺，香港公司總經理由資訊管理處副總經理盧世銘接任，但華航總經理、資深副總經理、資管處副總與多位協理的缺都還未發布。鐘婉君調香港前是財務處副總經理。

華航現任董事長謝世謙是在今年4月2日升任董事長，並兼總經理職務，另兼華信航空董事長，7月12日總統專機私菸案爆發後，主管空服用品供應處的華航資深副總羅雅美與空服用品供應處副總經理邱彰信等被調離主管職，加上外界也有要謝世謙承擔私菸案責任的聲音，讓華航人事案遲遲沒有處理。

交通部長林佳龍8月底與媒體便當餐會時，曾表示華航這麼多主管懸缺，會找謝世謙談談補缺的問題，但拖延月餘沒有進展，部內高階指出，應該是在等立法院開議後，私菸案有較明確發展後再做安排。

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(工商 )