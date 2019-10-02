澳洲總理莫里森（Scott Morrison）提議向美國總統川普提供政治協助的爭議擴大，澳洲反對黨今天要求公布莫里森與川普的通話節本。

澳洲反對黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）擔憂澳洲可能捲入協助川普抹黑國內政敵的風暴，要求公布坎培拉當局提供給華府的資料。

莫里森的辦公室昨天承認，總理私下曾提議「協助與配合」調查。美國當局認定俄羅斯暗助川普的2016年競選團隊，川普希望藉此調查削弱通俄案的公信力。

長期以來，澳洲一直都是美國的安全盟友，兩國的緊密關係通常都獲得澳洲兩黨強力支持，但自川普就任以來，這樣的共識受到考驗。

艾班尼斯說：「總理必須解釋到底發生了什麼事。他必須公布所有節本與資訊。」他又說：「這十分不尋常。總理必須發表完整的聲明解釋。」

促使美國聯邦調查局（FBI）展開通俄門調查的原因之一是，一名川普競選幹部向時任澳洲駐倫敦大使承認，俄羅斯手中握有抹黑川普對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的「不利資料」。

唐納將這段對話呈報坎培拉高官，最後提報給美國有關當局。

這名競選幹部巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）後來因向聯邦調查局說謊而入獄，但他聲稱曾任外長的澳洲駐倫敦大使唐納（Alexander Downer），是派去陷害他的數名「間諜」之一，這個說法開始在川普的白宮流傳開來。

澳洲現任外長潘恩（Marise Payne）今天拒絕透露曾與川普交換的「資料與資訊」內容。她告訴澳洲國家廣播電台（ABC Radio）：「我不會對使用情報與取得資料發表評論。」

不過，她也試圖消除外界認為澳洲政府舉止不當的疑慮，她說，政府只會在「能力所及與恰當之處」配合川普。

(中央社)