國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓因頻上政論節目批判總統提名人韓國瑜，國民黨接獲許多檢舉，新北市中和區黨部昨天下午召開考紀會，邀他到會說明後，建議市黨部開除李黨籍。新北市黨部下午將召開考紀會，不過李正皓一早在臉書表示，他既使遭開除黨籍，但他認為開除他的不是國民黨，而是以少數韓粉與某些活在同溫層的高層為主的「國瑜黨」。

儘管李正皓自認沒錯，不過國民黨臉書粉專、黨主席吳敦義臉書粉專也湧入大量意見，幾乎一面倒地贊成開鍘李正皓。

李正皓今天在臉書說，「國瑜黨」的強項從來不是解決問題，而是解決提出問題的人，這與他過去認識的國民黨完全不同。

他說，考紀委員希望他承諾節制對韓國瑜的評論，換取從輕發落。但他回覆，他的價值觀無庸置疑是藍營，對於民進黨該批評的，他一個都沒有少批評。

李正皓說，他評論韓國瑜至今，沒講過韓國瑜有小三、上酒店、抱女人等沒有根據的黑韓言論，不捏造事實是他公開評論的基本底線。他對包含韓國瑜在內的政治人物的任何評論，都是秉著政治幕僚的專業經歷而做出觀察和結論，完全可受公評，今後也不會有所改變。

李正皓說，新北市黨部會針對他的考紀問題做出什麼結論，並非他能控制。他能控制的是持續且努力的反應他所聽到青年的聲音，特別是藍營青年的焦慮，讓同是藍營的青年知道，不是每一個藍營的人都活在另一平行的國瑜宇宙之中。

市黨部主委李乾龍表示，因李正皓自認「烏鴉」，堅持繼續公開批韓，區黨部昨天建議開除黨籍，市黨部今天下午將開考紀會，會尊重區黨部建議，向黨中央建議開除黨籍，李正皓若有意見，可向中央考紀會申訴。

李正皓在馬英九、朱立倫擔任國民黨主席時，都被重用，曾任青年團執行長、組發會秘書等職務，與市議員徐巧芯同是「草協聯盟」發起人之一。因李正皓近期上政論節目，頻頻強力批判韓國瑜，國民黨中央考紀會接獲數十通檢舉，青工會系統的中常委李德維也在中常會要求檢討，青年部主任蕭敬嚴、全國青年挺韓後援會也向國民黨反映，黨中央日前責成新北市黨部調查。

李乾龍說，李正皓是領了5年薪水的專職黨工，是黨栽培的年青人，被區黨部約談的前一天在臉書發文措詞不妥，又向媒體放話，區黨部考紀委員原有人建議再給年輕人機會，但李正皓在會中不認為自己有錯，堅持自己是烏鴉，更拒絕不再公開攻擊罵黨批韓，區黨部最後才建議開除黨籍。

今天將就任青年團總團長的田方倫說，國民黨或韓國瑜不是不能批評，不過李正皓過去在青年團等黨內體制掌權多年，若說有錯，李絕對有責任，況且李真心為黨為韓好，可循其他方式，而非上媒體痛批。

(中時 )