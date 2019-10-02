台灣競爭力論壇學會於2019年10月1日在臺北舉行會員大會，並順利選出新任理監事，包括：紀俊臣、林水吉、龐建國、沈中華、彭錦鵬、聶建中、何國傑、唐雲明、盧信昌等9名理事；李沃牆（常務）、李禮仲、謝明瑞3名監事，以及韋啟忠、林忠山、張世賢3名候補理事、陳合良1名候補監事，成員涵蓋各界專家學者。

隨後召開的第五屆第一次理監事聯席會議推舉紀俊臣為新任理事長，並由卸任理事長龐建國手中接下印信，正式上任。理事長紀俊臣現任銘傳大學社會科學院院長、公共事務學系專任教授，曾任內政部民政司司長、中央選舉委員會副祕書長等多項公職，學經歷完備。

理監事聯席會中並決議推派台灣競爭力論壇學會執行長謝明輝作為全國軍公教警消智庫團體代表、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國作為學界代表，分別列入中國國民黨第十屆全國不分區立法委員安全名單，為國家社會發揮專業，監督政府施政，維護民眾權益。

謝明輝執行長24年前，為爭取警察權益，辭職参選並當選第三屆國大代表，且12年前創立智庫的台灣競爭力論壇學會，為臺灣社會貢獻良多，曾舉辦數百埸研討會、記者會、論壇及社會公益活動。其個人立足臺灣、跨越两岸、放眼全球，戰略眼光獨到且學識淵博，足堪立法委員重任。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國自從民國94年離開立法院回到大學校園以來，身處學術界的同時，對於國家前途和時事變化始終秉持高度關心。累積14年來學術與實務經驗，可藉由立法委員的職掌功能貢獻給國家，為台灣同胞的福祉盡一份心力。

台灣競爭力論壇學會自2007年成立以來，已邁入第12年。多年來台灣競爭力論壇學會讓社會各界關心臺灣未來的有志之士，能夠充分掌握趨勢與脈動。在各屆理事長的帶領下，舉辦大大小小座談會、民調發佈、論壇、研討會及各式活動超過千場，深獲社會各界的肯定，為提升臺灣的競爭力做出貢獻。

(中時 )