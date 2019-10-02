陳淑芬／台中報導

台灣賽鴿風氣興盛，台中檢方偵辦豐原鴿友會俱樂部賭博案，2014年兩季賽鴿下注總賭金高達2億3千多萬元鉅額，查扣彩金6千多萬元，會長賴信機抽佣高達1千200多萬元，豪賭令人震驚。二審依賭博罪判賴徒刑1年、向公庫支付600萬元、沒收50萬元；王姓女會計徒刑9月，向國庫支付20萬元，兩人均緩刑3年。另184名賭客罰金5千元到2萬5千元，並依「過苛條款」酌減，沒收查扣彩金的三分之一，全案定讞。

賽鴿賭賽在台灣風行多年，引起國際動物保護組織「美國善待動物組織」（PETA US）的關注，在2014年向警政署檢舉，台中地檢署檢察官林依成指揮偵辦豐原鴿友俱樂部賭博案，經長期蒐證及調閱金融資料。

警調在2014年12年及2015年1月間2度發動搜索，查獲俱樂部會長賴男及王姓女會計接受會員下注，在2013年春季1月至4月及同年冬季7月至12月間賽鴿賭博，接受下注總賭金就高達2億3千多萬元，賴男抽取5％不等的佣金，短短的一年就賺進1千200多萬元佣金。

檢警查扣未發放的彩金6千600多萬元及賴男的佣金1千200多萬元，並依賭博罪起訴賴男、王女及186名賭客。

台中地院二審法官審酌賴男在偵查中已未再接受下注，抽佣的1千200多萬元視為犯罪所得，但「賭博有輸、有贏」、「十賭九輸」，若採總額沒收有過苛之虞，且須支付國庫部分為600萬元，依刑法第38條規定的「過苛條款」整體考量，宣告沒收犯罪所得50萬元，總共為650萬元。

184名賭客部分，則依賭博罪處罰金5千元至2萬5千元不等，其中，29人在鴿賽中輸錢並未獲賭金，裁定其他155名賭客沒收所查扣彩金的三分之一，共沒收2千220萬多元；其餘三分之二則發還給。

(中時 )