為打破校際與學門藩籬，公立大學紛紛聯合成立大學系統，因應潮流，並期盼成拓展教育、研究與行政等各方校內外資源，政大校長郭明政近期與清大校長賀陳弘會面，討論並規畫讓政大加入台灣聯合大學系統，學生因此可跨校修課，好比國內留學。

國內現有多個大學系統組織，其中一項最知名的則是台灣聯合大學系統（以下簡稱台灣聯大），囊括清華大學、交通大學、中央大學與陽明大學，特色包含四校可共同開課與跨校選課，並共享特色課程，也推動學籍轉換，讓四校學生學習如同校內一般，更辦理聯合招生，以及讓教師在系統內交流，師生則可共享四校圖書資源等。

政大校長郭明政表示，政大作為我國指標性人文社會型大學，現階段在校務經營與校際合作則有待突破，因此盼能加入台灣聯大系統，強化政大校內外資源整合。

郭明政進一步指出，如政大加入台灣聯大系統，舉例來說，政大學生則可望在大四或大五階段，到系統內另一所大學攻讀，「大學讀了兩所大學，why not？」對於有轉學需求的學生來說，如此更是福利，不需要再準備辛苦的轉學考試，同時便能獲得兩所頂尖大學資源、資格。

對於公立大學成立不少跨校組織，郭明政認為，這是新的高教生態，各校專業領域不同，加入跨校聯盟組織，可拓展學術研究與校務多元化發展。

(旺報 )