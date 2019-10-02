現今有許多家庭選擇聘僱外籍移工來照顧家中長輩，但照顧生活起居容易，若是「失智照顧」就有許多的專業技巧，例如辨識症狀及居家餐食的準備等，臺北市勞動力重建運用處委託私立健順養護中心針對外籍移工的失智症照顧開設五場免費的「失智症照顧訓練」課程，要讓外籍移工對失智照顧有更多的認識，進而增進專業照顧技巧、提升照顧品質。

課程中邀請包括耕莘護專、臺北市立聯合醫院專科及臺北市社區整體照顧服務體系A級單位督導等具臨床實務經驗的專業講師及社工，從失智症的「行為」、「生活照顧」及「生活飲食與餐食準備之實務演練」三面向切入，幫助移工認識失智症的類型與症狀，確立正確失智症照顧知能，調整照顧技巧。

臺北市勞動力重建運用處處長葉琇姍表示，由於許多移工與聘僱家庭在語言及文化上有差異，透過訓練課程能教導移工正確且清楚地反應與被看護人間的溝通及照顧情形，並帶領勞雇雙方在課程中共同擬定照顧計畫，提升照顧品質。此外，為便利聘僱家庭與外籍移工共同參與，在課程進行期間提供專人照顧長者，讓聘僱家庭及外籍移工能更安心的投入課程。

(工商 )